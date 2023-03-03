جائزة أخرى لـ “بلايلي” ولقب يلوح في الأفق

أحرز الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الجمعة، جائزة أحسن لاعب في فريق أجاكسيو الفرنسي لِفترة شهر فيفري الماضي.

وسجّل صانع الألعاب بلايلي هدفا ووزّع تمريرة حاسمة لِمصلحة فريقه أجاكسيو، في البطولة الفرنسية لِفترة شهر فيفري الماضي. وهو ما أهّله لِنيل الجائزة الفخرية المُشار إليها أعلاه.

وكان يوسف بلايلي قد حاز المكافأة ذاتها في شهر أكتوبر الماضي، الأمر الذي يُرشّحه بِقوّة لِنيل لقب أفضل لاعب في فريق أجاكسيو الفرنسي عند نهاية الموسم الحالي.