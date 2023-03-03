جائزة أخرى لـ “بلايلي” ولقب يلوح في الأفق
أحرز الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الجمعة، جائزة أحسن لاعب في فريق أجاكسيو الفرنسي لِفترة شهر فيفري الماضي.
وسجّل صانع الألعاب بلايلي هدفا ووزّع تمريرة حاسمة لِمصلحة فريقه أجاكسيو، في البطولة الفرنسية لِفترة شهر فيفري الماضي. وهو ما أهّله لِنيل الجائزة الفخرية المُشار إليها أعلاه.
وكان يوسف بلايلي قد حاز المكافأة ذاتها في شهر أكتوبر الماضي، الأمر الذي يُرشّحه بِقوّة لِنيل لقب أفضل لاعب في فريق أجاكسيو الفرنسي عند نهاية الموسم الحالي.
🏆 𝗬𝗼𝘂𝗰𝗲𝗳 𝗕𝗲𝗹𝗮𝗶𝗹𝗶 𝗹’𝗵𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 ! !
Pour la seconde fois de la saison Youc’ est votre homme du mois @Sorare, le crack algérien ! 💥#ACAjaccio #MVPACA #OwnYourGame pic.twitter.com/Twuug2Wbjd
— AC Ajaccio (@ACAjaccio) March 3, 2023