-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

جائزة أخرى لـ “بن ناصر”

علي بهلولي
  • 436
  • 0
جائزة أخرى لـ “بن ناصر”

حاز الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، جائزة أحسن لاعب في فريق ميلان آسي الإيطالي، لِفترة شهر أفريل الحالي.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي، الجمعة.

وخاض متوسط الميدان بن ناصر ثلاث مقابلات أساسيا، مع فريقه ميلان آسي في بطولة إيطاليا وكأس هذا البلد، شهر أفريل الحالي.

وكان بن ناصر قد أحرز الجائزة ذاتها الخاصّة بِشهر مارس الماضي، ما يعني أن الدولي الجزائري يمرّ بِأزهى أيّامه في الميلان.

هذا وتعافى إسماعيل بن ناصر من إصابة في الكاحل، وبات مستعدّا للمشاركة في مواجهة الضيف نادي فيورنتينا.

وكانت هذه الإصابة قد حرمت بن ناصر من خوض مواجهة المضيف لاتسيو، بِرسم منافسة البطولة الإيطالية مساء الأحد الماضي. بينما تُقام مباراة فيورنتينا ضمن الإطار ذاته بعد ظهيرة الأحد المقبل.

مقالات ذات صلة
الجزائريون “يرجمون” الحكم غاساما بعد ظهوره!

الجزائريون “يرجمون” الحكم غاساما بعد ظهوره!

فريق بن رحمة يُعقّد مهمّته في بلوغ النهائي الأوروبي

فريق بن رحمة يُعقّد مهمّته في بلوغ النهائي الأوروبي

بلوزداد يتعثّر والمولودية تقترب منه وثلاثة أندية تتّجه نحو الهاوية

بلوزداد يتعثّر والمولودية تقترب منه وثلاثة أندية تتّجه نحو الهاوية

هذا ما قاله مراد مغني عن الحكم غاساما ويوسف بلايلي

هذا ما قاله مراد مغني عن الحكم غاساما ويوسف بلايلي

لم نرد الصاع صاعين.. وهذا ما قلته لرئيس الاتحاد الغامبي

لم نرد الصاع صاعين.. وهذا ما قلته لرئيس الاتحاد الغامبي

إيقاف الحارس أوكيجة

إيقاف الحارس أوكيجة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد