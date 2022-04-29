جائزة أخرى لـ “بن ناصر”

حاز الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، جائزة أحسن لاعب في فريق ميلان آسي الإيطالي، لِفترة شهر أفريل الحالي.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي، الجمعة.

وخاض متوسط الميدان بن ناصر ثلاث مقابلات أساسيا، مع فريقه ميلان آسي في بطولة إيطاليا وكأس هذا البلد، شهر أفريل الحالي.

وكان بن ناصر قد أحرز الجائزة ذاتها الخاصّة بِشهر مارس الماضي، ما يعني أن الدولي الجزائري يمرّ بِأزهى أيّامه في الميلان.

هذا وتعافى إسماعيل بن ناصر من إصابة في الكاحل، وبات مستعدّا للمشاركة في مواجهة الضيف نادي فيورنتينا.

وكانت هذه الإصابة قد حرمت بن ناصر من خوض مواجهة المضيف لاتسيو، بِرسم منافسة البطولة الإيطالية مساء الأحد الماضي. بينما تُقام مباراة فيورنتينا ضمن الإطار ذاته بعد ظهيرة الأحد المقبل.