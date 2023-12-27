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رياضة

جائزة أفضل لاعب في العالم.. هالاند يتفوق على مبابي وميسي

عمر سلامي
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جائزة أفضل لاعب في العالم.. هالاند يتفوق على مبابي وميسي
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إرلينغ هالاند

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، اختيار المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وحصل هالاند على 209 نقطة، متفوقا على الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بـ 105نقطة، وليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي، وباريس السابق بـ85 نقطة.

وفاز هالاند، بالعديد من الجوائز الفردية لـ الأفضل في 2023، أبرزها أفضل لاعب في أوروبا، المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وساهم هالاند مع مانشستر سيتي، في تحقيق 4 ألقاب، هي الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بينما لم تحتسب له بطولة كأس العالم للأندية التي توج بها “السيتزينز”، بسبب خروجه من قائمة الفريق بداعي الإصابة، رغم حصوله على ميدالية من اللجنة المنظمة.

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