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الجزائر

جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم.. رفع قيمة المكافآت المالية

الشروق أونلاين
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جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم.. رفع قيمة المكافآت المالية

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، عن موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على رفع قيمة المكافآت المالية للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده ابتداء من الطبعة المقبلة.

وأكد بلمهدي في كلمة له بمناسبة الحفل الاختتامي لفعاليات الطبعة الـ 19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم، أن رئيس الجمهورية، وافق على رفع القيمة المالية المخصصة للفائزين بهذه المسابقة ابتداء من الطبعة المقبلة.

وأضاف في ذات السياق أن تكريم الحافظين لكتاب الله اليوم هو تكريم لذكرى شهداء الجزائر الذين مكنت تضحياتهم من جعل الجزائر روضة من رياض القرآن الكريم.

يذكر أن حفل اختتام الطبعة الـ 19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم جرى بحضور مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية، السيد محمد حسوني، و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعميد جامع الجزائر الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني ومسؤولي عدد من الهيئات الوطنية وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

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