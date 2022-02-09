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الجزائر

جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم.. انطلاق المسابقة التصفوية

الشروق أونلاين
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جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم.. انطلاق المسابقة التصفوية

انطلقت بدار الإمام بالمحمدية، الأربعاء، المسابقة التصفوية الوطنية المؤهلة لجائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم في طبعتها السابعة عشرة. 

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الدينية، أن جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم تتم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتنطلق ابتداء من 17 فيفري الجاري، بمشاركة عدد من الدول الإسلامية والجاليات.

وتابع البيان أن المسابقة التصفوية تنظم عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث تتواجد لجنة التحكيم المكونة من أربعة محكمين دوليين بدار الإمام بالمحمدية، ويتم تواصل المشاركين المتواجدين بمديريات الشؤون الدينية والأوقاف بمختلف ولايات الوطن عن طريق تقنيات التحاضر المرئي عن بُعد.

للإشارة فإن المتسابقين تم انتقاؤهم من خلال المسابقات الولائية التي تمت في فترة سابقة.

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