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جائزة الجزائر لحفظ القرآن: فتح باب المسابقات التصفوية

الشروق أونلاين
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جائزة الجزائر لحفظ القرآن: فتح باب المسابقات التصفوية
أرشيف

أعلنت وزارة الشؤون الدينية، الأربعاء، عن فتح باب المسابقات التصفوية الولائية الخاصة بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم.

واستنادًا إلى بيان الوزارة المذكورة، فإنّ المسابقات التصفوية الولائية تأتي في اطار “التحضيرات الجارية لتنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم لعام 1444هجري/2023 م، والتي تخص فرع المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وفرع المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وفرع المسابقة التشجيعية لصغار الحفظة”.

وكشفت الوزارة عن شروط المسابقة التي ستكون مفتوحة للذكور والاناث، حيث يتعين على المترشح أن يكون “حافظا لكتاب الله كله برواية ورش عن الإمام نافع ومتمكنا من أحكام التجويد في الفروع الثلاث وأن يتراوح سنه ما بين 15 و25 سنة يوم إجراء المسابقة بالنسبة للجائزة الدولية و 25 سنة فأكثر يوم إجراء المسابقة الوطنية”.

وذكر البيان أنّ الراغبين في المشاركة مدعوون للتقدم من المديريات الولائية محل إقامتهم للاستعلام عن موعد المسابقة التصفوية الولائية.

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