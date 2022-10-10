جائزة الصحفي المحترف: تمديد آجال المشاركة إلى 15 أكتوبر

أعلنت لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، عن تمديد آجال إيداع الأعمال المشاركة إلى غاية 15 أكتوبر الجاري.

وكشفت وزارة الاتصال في بيان لها عن تمديد آجال إيداع الأعمال المشاركة في الطبعة الثامنة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف إلى غاية 15 أكتوبر 2022.

وتنظم طبعة جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لهذه السنة تحت موضوع “ستينية الاستقلال: تحديات الأمس، تحديات اليوم”.

وتهدف الجائزة، حسب ذات المصدر، إلى “تشجيع وترقية الإنتاج الصحفي الوطني بكل أشكاله وإلى التحفيز على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية، بالتأسيس لثقافة الاستحقاق وكذا مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة ذات الصلة بموضوع الطبعة”.

وكانت وزارة الاتصال قد حددت تاريخ 11 أكتوبر كآخر أجل لإيداع الأعمال المشاركة، وأكدت أن هذه الجائزة تعد “اعترافا بالمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهنيي الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب، السمعي البصري والالكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية”.