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رياضة

جائزة “الكرة الذهبية” العالمية تعود

الشروق الرياضي
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جائزة “الكرة الذهبية” العالمية تعود

تعود المجلة الشهيرة “فرانس فوتبال” في أواخر السنة الجارية، إلى تسليم جائزتها العالمية “الكرة الذهبية”.

وكانت إدارة هذه المجلّة الفرنسية في العام الماضي، قد جمّدت حفل تسليم “الكرة الذهبية”، بِسبب تفشّي واستمرار مخاطر جائحة “كورونا”.

وهكذا ستُسلّم الجائزة في حفل يُنظّم بِالعاصمة الفرنسية باريس، بِتاريخ الـ 29 من نوفمبر المقبل. كما جاء في بيان نشرته إدارة مجلة “فرانس فوتبال”، الأربعاء.

وقبل ذلك في الـ 8 من أكتوبر المقبل، يُماط اللّثام عن أسماء اللاعبين المُرشّحين لِنيل هذه المكافأة.

وكان المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي آخر لاعب أحرز جائزة “الكرة الذهبية”، وذلك في نسخة 2019. مُمثّلا لِألوان نادي برشلونة الإسباني.

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