جائزة الكرة الذهبية.. كريستيانو رونالدو يتهم منظمي المسابقة بالكذب

خرج الدولي البرتغالي ولاعب مانشيستر يونايتد كريستيانو رونالدو، الاثنين عن صمته بعد تسريبات عن رغبته في حصد أكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية أكثر من الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل انهاء مسيرته الكروية.

بيان كريستيانو رونالدو

تفسر نتيجة اليوم سبب تصريحات باسكال فيريه (رئيس تحرير فرانس فوتبال) الأسبوع الماضي، عندما صرح بأنني أسريت له أن طموحي الوحيد هو إنهاء مسيرتي الكروية بعدد أكبر من الكرات الذهبية أكثر من ليونيل ميسي، لقد كذب باسكال فيريه، لقد استخدم اسمي للترويج لنفسه وللترويج للمطبوعة التي يعمل بها.

من غير المقبول أن يكذب الشخص المسؤول عن منح هذه الجائزة المرموقة بهذه الطريقة، في ازدراء مطلق لشخص كان يحترم دائمًا فرانس فوتبال والكرة الذهبية وقد كذب مرة أخرى اليوم ، مبررًا غيابي عن الحفل بحجر صحي مزعوم ليس له سبب لوجوده.

أفوز دائمًا لنفسي وللأندية التي أمثلها، أفوز لنفسي ولأولئك الذين يحبونني. أنا لا أفوز ضد أي شخص. أكبر طموح في مسيرتي هو الفوز بالألقاب الوطنية والدولية للأندية التي أمثلها وللمنتخب الوطني في بلدي.

أكبر طموح في مسيرتي هو أن أكون مثالاً جيدًا لكل من يريد أن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا. أكبر طموح في مسيرتي هو أن أترك اسمي مكتوباً بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية.

سأختتم حديثي بالقول إن تركيزي ينصب بالفعل على مباراة مانشستر يونايتد التالية وعلى كل شيء ، جنبًا إلى جنب مع زملائي والمشجعين ، لا يزال بإمكاننا تحقيقه هذا الموسم.