جائزة برتغالية لـ “القنّاص” سليماني

نال الدولي الجزائري إسلام سليماني، الجمعة، جائزة رمزية لِأحسن لاعب في بطولة البرتغال لِفترة شهر مارس الماضي.

وتمنح هذه الجائزة نقابة لاعبي البطولة البرتغالية، كما جاء في بيان لها نشرته، الجمعة.

وتألّق المهاجم سليماني في بطولة البرتغال خلال الشهر الماضي، حيث سجّل ثلاثة أهداف لِمصلحة فريقه سبورتينغ لشبونة.

وحتى وإن كانت هذه المكافأة لا تُعوّض مشاركة “محاربي الصّحراء” في كأس العالم 2022 بِقطر، إلّا أنها تُثبت كفاءة “القنّاص” الجزائري، وحسّه التهديفي ذي الصّيت العالمي.