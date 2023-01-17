جائزة شرفية لـ “مزيان”

حاز الدولي الجزائري عبد الرحمان مزيان سهرة الثلاثاء جائزة أحسن لاعب، في مباراة محلّيي “الخضر” وإثيوبيا لِكرة القدم.

وتمنح “الكاف” هذه المكافأة، بِاعتبارها الهيئة التي تُشرف على تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

وشارك عبد الرحمان مزيان أساسيا في صفوف المنتخب الوطني المحلّي، أمام إثيوبيا وأيضا في لقاء ليبيا. فخاض كامل أطوار مواجهة الجولة الأولى، واستُبدل في الوقت بدل الضّائع (90+4) من عمر لقاء الجولة الثانية.

ويرتبط ابن المدية – البالغ من العمر 28 سنة – مع نادي اتحاد العاصمة بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

وكان دولي جزائري آخر قد أحرز الجائزة ذاتها، والأمر يتعلّق بِمتوسّط الميدان حسام الدين مريزيق في مواجهة ليبيا.