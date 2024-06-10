جائزة علاء الجابر للإبداع المسرحي 2024

10 جزائريين ضمن قوائم المشاركات

أعلن القائمون على جائزة علاء الجابر للإبداع المسرحي لسنة 2024، عن غلق باب المشاركة في الجائزة بجميع فروعها، وهي “المقال النّقدي” و”النّصوص الموجّهة للكبار”، “النّصوص الموجّهة للصغار”.

وبلغ عدد المشاركين لهذه السّنة 142 مشاركة من 15 دولة عربية، هذا على لسان الكاتبة المسرحية صفاء البيلي المنسّق العام للجائزة. وللذّكر، فقد جاءت المشاركات على النّحو التّالي، المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السّعودية، وجمهورية السّودان، والجمهورية العربية السّورية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية). وتضمّنت خلالها المسابقة في كلّ فروعها، 126 مشاركة كان منها 85 من صنف الذّكور و 41 من صنف الإناث.

وبالعودة إل تفاصيل الجائزة ، فقد تضمّنت فرع المقال الأدبي دورة النّاقدة المصرية الراحلة رانا أبو العلا، 10 مشاركات موزّعة بين أربع ذكور وست إناث. أمّا النّصوص الموجّهة للأطفال الّتي حملت اسم المؤلّف الجزائري الرّاحل حسين طايلب، فقد تضمّنت 41 مشاركة، بينهم 24 من صنف الذّكور و 17 من صنف الإناث. في حين حملت الدّورة الموجّهة للكبار اسم المؤلّف البحريني الرّاحل فريد رمضان، و كان عدد المشاركات 75 مشارك، 57 ذكور و 18 من الإناث.

هذا وقد شرعت لجان التّحكيم في الفروع الثّلاثة، بداية التّقييم في يوليو الجاري، تنشر بعدها القوائم الطّويلة ثم القصيرة، وإعلان الفائزين، وكذا الكشف عن قوائم لجان التّحكيم، على أن توزّع الجوائز على الفائزين في شهر أكتوبر القادم، والتي تتضّمن جوائز مالية وكذا الدّروع والشّهادات، كما سيتم توزيع الإصدار الخاص بدورة 2023 وإعلان تفاصيل الدّورة القادمة لسنة 2025.