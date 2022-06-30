جائزة فخرية لـ “بلايلي” في فرنسا

حاز اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الخميس، جائزة فخرية في البطولة الفرنسية.

وتمثّلت الجائزة في أجمل هدف خلال بطولة فرنسا للموسم المُنقضي، أو هدف موسم 2021-2022 في “اللّيغ 1”.

وقالت رابطة الكرة الفرنسية المُحترفة، إن هدف بلايلي وُقّع لِمصلحة فريقه براست في مرمى نادي موناكو (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وأشارت رابطة الكرة الفرنسية المُحترفة إلى أن التصويت كان إلكترونيا (الجمهور).

هذا وكان يوسف بلايلي قد ألمح مساء الثلاثاء، إلى وجهته الكروية المُقبلة.

وانتهى مشوار متوسط الميدان الهجومي بلايلي (30 سنة) مع نادي براست الفرنسي، بِإسدال ستار الموسم الحالي. وبقي مستقبل ابن وهران يلفّه الغموض.

وكتب بلايلي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “الموسم الجديد سيكون أفضل بِحول الله”.

ونشر بلايلي أيضا شريط فيديو يُظهر أفضل عروضه الفنية مع فريق براست، في البطولة الفرنسية للموسم المُنقضي.

وأعطى يوسف بلايلي الانطباع من خلال الفيديو المُشار إليه، بِأنه يرغب في مواصلة المغامرة الرياضية مع نادي براست الفرنسي، وذلك بِتمديد العقد.

جديد بلايلي

وكانت صحيفة “لو تيليغرام” الفرنسية قد ذكرت السبت الماضي، بِأن بلايلي لن يترك فريق براست هذه الصائفة.

وتوصّل بلايلي مع مسؤوليه في نادي براست الفرنسي إلى شبه اتّفاق بِتمديد العقد، في انتظار تسوية بعض الجزئيات لاحقا. وفقا للمصدر ذاته، الذي لم يكشف عن مدّة العقد الجديد.