جائزة فخرية لـ “عبدلي”

استلم اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط ميدان هجوم فريق أونجي حمد عبدلي مساء الأحد، جائزة فخرية.

جاء ذلك بعد خوض حمد عبدلي مباراة فريقه أونجي والضيف نادي مونبلييه، بِرسم الجولة الـ 29 من عمر البطولة الفرنسية. حيث لعب أساسيا، واستبدل في الدقيقة الـ 86 بِمواطنه متوسط الميدان زين الدين فرحات، تاركا زملاءه متقدّمين في النتيجة (2-0)، وهي الحصيلة النهائية للمواجهة.

وسلّمت إدارة نادي أونجي للاعب عبدلي جائزة رمزية (الصورة المدرجة أدناه)، بعد مشاركته في 100 مباراة بِزي فريقها الكروي.

وقدّم الدولي الجزائري تشكّراته لِإدارة نادي أونجي، في أحدث تغريدة له عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”.

ويرتدي عبدلي زي نادي أونجي منذ صيف 2022، بِعقد تنقضي مدته في الفصل ذاته من عام 2026.

وشهدت هذه المقابلة تألّق المهاجم الدولي السابق فريد الملالي، حيث صنع الهدف الأول بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الثانية، رافعا رصيده إلى 6 تمريرات حاسمة، فضلا عن امتلاكه رصيد 3 أهداف في البطولة والكأس الفرنسيتَين.

وغاب متوسط الميدان هاريس بلقبلة عن نادي أونجي بِداعي إصابة على مستوى القدم، مثلما هو الشأن للمهاجم أندي ديلور في فريق مونبلييه، لكن بِسبب المرض.

ويتموقع أونجي في الرتبة الـ 14 بِرصيد 30 نقطة، ويشغل مونبلييه المركز الـ 18 والأخير بِمجموع 15 نقطة، وقد وضع قدما في القسم الثاني.