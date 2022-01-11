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رياضة

جائزة فخرية لـ “محرز”

علي بهلولي
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جائزة فخرية لـ “محرز”

افتكّ النجم الجزائري رياض محرز، الثلاثاء، الجائزة الفخرية لِأحسن لاعب في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لِفترة شهر ديسمبر الماضي.

جاء ذلك في استفتاء نظّمته إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وكشفت عن نتائجه، الثلاثاء.

وحصد رياض محرز نسبة 80% من الأصوات، وهو ما أهّله لِنيل الجائزة. مُتفوّقا على زميله متوسط الميدان الهجومي كيفين دو بورين، الذي حاز نسبة 11% من الأصوات. وحلّ المهاجم رحيم سترلينغ ثالثا بِنسبة أصوات قُدّرت بـ 9%.

وسطع نجم رياض محرز في صفوف فريقه “الأزرق السماوي” خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث سجّل 4 أهداف ووزّع 3 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرسمية للأندية.

للإشارة، فإن الجائزة الوارد ذكرها أعلاه، نالها المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس في أوت الماضي، ثم صانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا في الأشهر الثلاثة الموالية.

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