جائزة فخرية للحارس زغبة

استلم حارس المرمى الدولي الجزائري مصطفى زغبة، الخميس، جائزة فخرية من قبل إدارة ناديه ضمك السعودي.

حدث ذلك قبيل خوض زغبة مباراة فريقه ضمك والزّائر نادي الحزم، لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة السعودية.

ونظير خوضه 100 مباراة رسمية بِزيّ نادي ضمك، منحت إدارة الفريق الحارس الدولي الجزائري هذه الجائزة الرّمزية.

وكان مصطفى زغبة (32 سنة) قد انضمّ إلى نادي ضمك، في جانفي 2020.

وبِخصوص المباراة المذكورة أعلاه، فقد خاضها زغبة أساسيا، مثل مواطنَيه وزميلَيه المدافعَين فاروق شافعي وعبد القادر بدران. وفازوا بِنتيجة (4-1).

ويشغل فريق ضمك الرّتبة الـ 10 بِرصيد 10 نقاط، ويتذيّل نادي الحزم اللائحة في المركز الـ 18 بِمجموع 3 نقاط.

وسيعود مصطفى زغبة بعد هذه المباراة إلى الجزائر، للمشاركة مع المنتخب الوطني في مقابلتَين ودّيتَين، أمام جزر الرّأس الأخضر ومصر، في الـ 12 والـ 16 من أكتوبر الحالي، على التوالي.