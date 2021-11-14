جائزة فرنسية أخرى لكمال داوود!

عادت الجائزة العالمية للعلمانية، في طبعتها 15، إلى الروائي، كمال داوود، وقررت لجنة Laïcité république التي تمنح الجائزة منذ 2003، إن هذه الطبعة عادت لداوود “لموهبته الهائلة وقوته والتزامه بتغذية التفكير هنا وفي أي مكان آخر”.

وعقب تسلمه الجائزة في باريس، قال داوود في تغريدة له على توتير إننا اليوم “بحاجة إلى إعادة تعريف سريع لدرء الكوارث وإعادة تعلم معنى الكلمة وفتحها لعواقب التزاماتنا ويقيننا”.

ويعتبر كمال داوود من الكتاب المثيرين للجدل، ليس فقط بسبب ما يثيره في روايته، ولكن أيضا بسبب مواقفه السياسية التي تراوحت بين النقيض والنقيض.