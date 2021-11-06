جائزة كتارا.. تعرف على أول امرأة تفوز بلقب شاعر الرسول
فازت شاعرة عمانية بجائزة كتارا لشاعر الرسول لتكون أول امرأة في تاريخ الجائزة تحقق هذا اللقب، بالإضافة لمبلغ مالي قدره مليون ريال (نحو 275 ألف دولار أميركي).
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد فازت الشاعرة بدرية البدري من سلطنة عمان بالمركز الأول عن فئة الشعر الفصيح عن قصيدتها “قنديل من الغار”.
مقتطفات من قصيدة “قنديل من الغار”للشاعرة/ بدرية البدري ، من #سلطنة_عمان الفائزة بالمركز الأول في #جائزة_كتارا_لشاعر_الرسول ﷺ في دورتها الخامسة 2021 – فئة الشعر الفصيح#تجمل_الشعر_بخير_البشر#الدوحة_عاصمة_الثقافة_في_العالم_الإسلامي#ثقافتنا_نور#DCCIW2021#كتارا #قطر #الوعد2022 pic.twitter.com/OJ2xvijasV
— كتارا | Katara (@kataraqatar) November 4, 2021
واعتبرت الشاعرة أن الفوز قفزة في مسيرتها الشعرية، معربة عن سعادتها بكونها أول شاعرة تحصل على هذا اللقب.
كلمة الشاعرة/ بدرية البدري ، من #سلطنة_عمان صاحبة قصيدة “قنديل من الغار” والفائزة بلقب #شاعر_الرسول ﷺ في #جائزة_كتارا_لشاعر_الرسول ﷺ في دورتها الخامسة 2021 – فئة الشعر الفصيح#تجمل_الشعر_بخير_البشر#الدوحة_عاصمة_الثقافة_في_العالم_الإسلامي#ثقافتنا_نور#DCCIW2021 pic.twitter.com/94RkbC5TeE
— كتارا | Katara (@kataraqatar) November 4, 2021
يشار إلى أن النسخة الخامسة لجائزة كتارا لشاعر الرسول تميزت بالمشاركة الواسعة من مختلف دول العالم، إذ تعد الأكبر منذ انطلاق الجائزة عام 2016، بنسبة زيادة بلغت 29 في المائة عن النسخة الرابعة.
وشهدت تأهل 30 شاعراً لخوض المنافسات النهائية من أصل 1498 مشاركاً، بينهم 1358 شاعراً في فئة الشعر الفصيح، و140 شاعرا في فئة الشعر النبطي.
وتميزت هذه الدورة بإدخال المجاراة الشعرية كتقييم في– التصفيات النهائية للشعراء المشاركين.
أسدل الستار مساء أمس الخميس على فعاليات جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، في نسختها الخامسة، التي تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا”، تحت شعار “تجمّل الشعر بخير البشر”.
وفي حفل أقيم على مسرح دار الأوبرا بكتارا توّج الشعراء الستة الفائزون في فئة الشعر الفصيح وفئة الشعر النبطي.