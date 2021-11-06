جائزة كتارا.. تعرف على أول امرأة تفوز بلقب شاعر الرسول

فازت شاعرة عمانية بجائزة كتارا لشاعر الرسول لتكون أول امرأة في تاريخ الجائزة تحقق هذا اللقب، بالإضافة لمبلغ مالي قدره مليون ريال (نحو 275 ألف دولار أميركي).

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد فازت الشاعرة بدرية البدري من سلطنة عمان بالمركز الأول عن فئة الشعر الفصيح عن قصيدتها “قنديل من الغار”.

واعتبرت الشاعرة أن الفوز قفزة في مسيرتها الشعرية، معربة عن سعادتها بكونها أول شاعرة تحصل على هذا اللقب.

يشار إلى أن النسخة الخامسة لجائزة كتارا لشاعر الرسول تميزت بالمشاركة الواسعة من مختلف دول العالم، إذ تعد الأكبر منذ انطلاق الجائزة عام 2016، بنسبة زيادة بلغت 29 في المائة عن النسخة الرابعة.

وشهدت تأهل 30 شاعراً لخوض المنافسات النهائية من أصل 1498 مشاركاً، بينهم 1358 شاعراً في فئة الشعر الفصيح، و140 شاعرا في فئة الشعر النبطي.

وتميزت هذه الدورة بإدخال المجاراة الشعرية كتقييم في– التصفيات النهائية للشعراء المشاركين.

أسدل الستار مساء أمس الخميس على فعاليات جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، في نسختها الخامسة، التي تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا”، تحت شعار “تجمّل الشعر بخير البشر”.

وفي حفل أقيم على مسرح دار الأوبرا بكتارا توّج الشعراء الستة الفائزون في فئة الشعر الفصيح وفئة الشعر النبطي.