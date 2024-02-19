جائزة كتارا للرواية العربية تعلن عن تعديلات في نظامها

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، عن تعديل في نظام نشر قوائم ترشيح بأفضل الأعمال المشاركة في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها العاشرة لعام 2024.

وسيتم نشر قائمة أولى في شهر جوان من كل عام بعدد 18 عملا المرشحة لفئات “الرواية المنشورة، وغير المنشورة، والرواية التاريخية غير المنشورة، وروايات الفتيان، والدراسات غير المنشورة “، والقائمة الثانية تنشر في شهر أوت من كل عام بـ 9 أعمال المرشحة في فئات الجائزة المذكورة، و”ذلك نزولا عن رغبة العديد من المشاركين والمهتمين بتطور الرواية العربية” حسب ما قالته المؤسسة يوم أمس، الأحد 18 فيفري.

وقال خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية “إن جائزة كتارا للرواية العربية رسخت ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها منذ تدشين النسخة الأولى للجائزة في 2014، وآخرها إضافة فئة الرواية التاريخية غير المنشورة والتي شارك فيها 99 متسابقا خلال الدورة العاشرة للجائزة، وذلك بهدف تطوير الوعي السردي العربي، وتشكيل أنماط التفكير النقدي، للارتقاء بهذا النوع الأدبي وترسيخ ريادته عربيا وعالميا”.

1697 عملا مشاركا في الدورة العاشرة للجائزة

المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا أعلنت كذلك أن عدد المشاركات في الجائزة في دورتها العاشرة للعام 2024، بلغ 1697 مشاركة. حيث بلغت عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة 886 رواية، فيما بلغ عدد الروايات المنشورة 437 رواية، نشرت في عام 2023، و177 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و91 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، إضافة إلى 7 روايات قطرية منشورة، و99 رواية تاريخية غير منشورة في الفئة السادسة للجائزة.

وهو ما يسجل ارتفاعا عن عدد الأعمال المشاركة في الدورة الماضية والتي كانت 1491 عملا.

وفي طبعتها التاسعة، عام 2023، فاز بالجائزة الروائي الجزائري مصطفى بوري في فئة الرواية الغير المنشورة، بروايته ”البروفات الأخيرة”. هذا بعد أن وصلت تسعة أعمال روائية جزائرية للقائمة الطويلة للجائزة. منها “نوبة الغريبة” لمحمد لمين بن الربيع و”نيران وادي عينوز” لمحد ساري و”الروشي” لمحمد كمون ضمن الروايات المنشورة.

أما الروايات الغير منشورة فكانت بينها ”تلاسين” لدلال فاضلي، و”سيبقى في أعيننا” لذويبي الصديق، “السفارة ذات السنامين” لعبد الرزاق بوقطوش، و”قمقم العفريت” لبلغنامي عبد الرحيم، و”أوطان بالتمني” لقوميري إنصاف و”البروفات الأخيرة” لبوري مصطفى.

ويبلغ مجموع جوائز كتارا للرواية العربية بمختلف فروعها يبلغ نحو 375 ألف دولار أمريكي، توزع على مختلف فئات الجائزة.

وجائزة كتارا للرواية العربية هي جائزة سنوية أطلقتها “المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا” القطرية في بداية عام 2014 .