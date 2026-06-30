جائزة كتارا للرواية العربية: 15 عملا جزائريا ينافس في القائمة الطويلة

الكاتبة الجزائرية سميرة بن عيسى أثناء استلامها لجائزة "كتارا" للرواية العربية، في طبعتها الـ11، ضمن فعاليات كتارا للرواية العربية، 16 أكتوبر 2025.

أعلنت مؤسسة كتارا اليوم الثلاثاء، 30 جوان، عن قوائم الـ18 للدورة الثانية عشرة من جائزة كتارا للرواية العربية 2026، والتي تضم الأعمال المتأهلة في فئات الجائزة الخمس.

ووصل 15 عملا جزائريا إلى هذه القائمة الطويلة. ففي فئة الروايات غير المنشورة وصلت روايتان جزائريتان إلى القائمة الطويلة، أما فيما يخص رواية الفتيان، فوصلت 6 أعمال جزائرية لقائمة الـ18.

أما فيما يخص الروايات التاريخية فوصلت 4 روايات جزائرية إلى القائمة الطويلة، في حين وصلت روايتان جزائريتان إلى القائمة الطويلة، إضافة إلى عمل جزائري واحد في فئة الدراسات النقدية.

ووفقا للمؤسسة المنظمة للجائزة، تأتي هذه الدورة بعد أن سجلت الجائزة رقمًا قياسيًا بلغ 2610 مشاركات، وهو الأعلى منذ إطلاقها عام 2014.

ومن المنتظر أن تعلن الجائزة عن قائمة الـ9 (القائمة القصيرة) للفئات الخمس في شهر أوت المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائزين ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان كتارا للرواية العربية.