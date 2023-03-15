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جائزة لأفضل فيديو يروّج وجهة الجزائر السياحية

الشروق أونلاين
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جائزة لأفضل فيديو يروّج وجهة الجزائر السياحية
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من عروض وجهة الجزائر السياحية

تُنظم وزارة السياحة والصناعة التقليدية جائزة لأحسن الفيديوهات التي تروّج لوجهة الجزائر السياحية.

وتهدف الجائزة، حسب بيان للوزارة يوم الخميس، إلى تثمين المبادرات الرامية لترقية الوجهة الجزائرية. وهي تُمنح لصانعي المحتوى البصري في فئتي:

  • الوجهة الوطنية: وهي مقاطع الفيديو التي تتضمّن وجهتين سياحيتين أو أكثر.
  • والوجهة المحلية: وتعنى بمقاطع الفيديو الترويجية التي تتضمّن وجهة سياحية واحدة.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في المسابقة، التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة، في الفترة الممتدة بين 15 مارس و15 أفريل 2023. فيما تمتدّ آجال إرسال مقاطع الفيديو إلى 1 جوان 2023.

وتُقبل للمشاركة في المسابقة، مقاطع الفيديو التي يصنعها أشخاص طبيعيون أو معنويون (شركات)، هواة كانوا أم محترفين. على أن لا تتجاوز مدّتها دقيقتين اثنتين، ولا تقلّ عن دقيقة واحدة.

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