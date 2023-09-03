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رياضة

جائزة لـ “بكرار”

علي بهلولي
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جائزة لـ “بكرار”
ح.م

نال المهاجم الجزائري منصف بكرار جائزة أحسن لاعب، في مباراة فريقه نيويورك سيتي الأمريكي والضّيف نادي فانكوفر.

وتألّق بكرار في هذه المباراة بِتسجيله هدف فريقه نيويورك سيتي.

وبِنيله هذه المكافأة الفخرية، أثبت لاعب المنتخب الوطني الأولمبي أنه يحوز قدرات فنية راقية، وبدأ يفرض نفسه في البطولة الأمريكية، رغم أنّه انتقل إليها مُؤخّرا فقط.

واضطرّ بكرار – اللاعب السابق لِنادي وفاق سطيف – إلى الخروج في الدقيقة الـ 74، بِداعي الإصابة.

وقال التقني نيكولاس كوشنيغ مدرب فريق نيويورك سيتي، إن المهاجم الجزائري اشتكى آلاما على مستوى أوتار الرّكبة، لكن الإصابة لا تدعو إلى القلق. وذلك في مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية المباراة، ونقل تفاصيله الإعلام الأمريكي.

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