جائزة لـ “ديلور”

حاز الدولي الجزائري السابق أندي ديلور، الجمعة، جائزة أحسن لاعب في فريق نيس الفرنسي لِموسم 2021-2022.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي نيس، التي أشارت إلى أن التصويت كان إلكترونيا، وشارك فيه أنصار الفريق.

ولعب ديلور 36 مباراة مع فريقه نيس في الموسم المُنقضي، وفي كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، يوجد بينها 29 مواجهة خاضها أساسيا. وسجّل 16 هدفا ووزّع تمريرتَين حاسمتَين.