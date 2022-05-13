جائزة لِزرقان

حاز الدولي الجزائري آدم زرقان، الجمعة، جائزة أحسن لاعب في فريق شارلوروا البلجيكي، لِفترة شهر أفريل الماضي.

جاء ذلك في بيان لِإدارة نادي شارلوروا البلجيكي.

وخاض زرقان 4 مقابلات أساسيا مع فريقه شارلوروا، في بطولة بلجيكا لِشهر أفريل الماضي. وسجّل هدفا ووزّع تمريرة حاسمة.

وسبق لِآدم زرقان أن نال المكافأة ذاتها، الخاصة بِأوت الماضي أو الشهر الثاني من عمر المنافسة.

وتَمنح الجائزةُ آدم زرقان فرصا كبيرة لِاستعادة منصبه الدولي، ذلك أن ابن سطيف غاب عن مواجهتَي الكاميرون في أواخر مارس الماضي.

ويُعلن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في الأيّام القليلة المقبلة، عن قائمة لاعبيه لِمواجهتَي أوغندا وتنزانيا.

وتُجرى المقابلتان في النصف الأوّل من جوان القادم، لِحساب الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.