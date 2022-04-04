جائزة لِمحرز ومسلوب أمام القضاء.. و”الشواذ” في المونديال

نال النجم الجزائري رياض محرز، الإثنين، جائزة أجمل هدف لِمصلحة فريقه مانشستر سيتي، خلال فترة شهر مارس الماضي.

وقالت إدارة نادي “الأزرق السّماوي” إن هدف محرز سُجّل ضد الزائر فريق مانشستر يونايتد، في مباراة جوارية لُعبت بِتاريخ الـ 6 من مارس الماضي، لِحساب منافسة البطولة الإنجليزية.

وإذا كان محرز قد أمضى هدفَين في هذه المواجهة، فإن الهدف الذي منحه الجائزة هو الأوّل له والتوقيع الثالث لِفريقه، في مباراة انتهت لِمصلحة مانشستر سيتي بِنتيجة (4-1).

وتمنح الجائزة شركة تصنيع السيارات اليابانية “نيسان”.

بِلا جمهور

تُجرى مقابلتا المنتخب الوطني المحلّي ونظيره الطوغولي بِمدرجات شاغرة، بعد قرار اتّخذ بِالتنسيق بين “الفاف” ومديرية الشباب والرياضة لِمدينة البليدة.

ويحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هاتَين المقابلتَين الودّيتَين، الخميس والأحد المقبلَين، على الساعة العاشرة ليلا.

ويستعدّ تلاميذ الناخب الوطني مجيد بوقرة لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر في جانفي 2023.

لا للاستيراد

طالب وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، الإثنين، الشركة المُكلّفة بِتشييد ملعب الدويرة بِالاعتماد على المنتوج المحلّي بدلا من الإستيراد.

جاء ذلك خلال زيارة قادت الوزير بلعريبي إلى ملعب الدويرة، حيث أوضح أن المواد والتجهيزات اللازمتَين يجب اقتناؤهما من السوق المحلّية فقط.

كما طالب وزير السكن والعمران والمدينة الشركة المُكلّفة بِتشييد هذه المنشأة الرياضية، بِالمسارعة في عملها، واحترام آجال تسليم الملعب. وفقا لِماذا ذكرته هيئة المسؤول الحكومي طارق بلعريبي في بيان لها.

قرعة رابطة الأبطال

يتعرّف فريقا شباب بلوزداد ووفاق سطيف هذا الثلاثاء، على منافسَيهما في الدور ربع النهائي من عمر رابطة أبطال إفريقيا.

وتسحب “الكاف” القرعة انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر، بِالتوقيت الجزائري.

ويُنتظر أن يُواجه شباب بلوزداد ووفاق سطيف فريقَين من النوادي الأربعة التالية: الترجي التونسي أو ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي أو الرجاء والوداد البيضاويَين. لكن الشباب لن يتبارى مع الترجي، مثلما لن يلعب الوفاق مع الرجاء، لِكونهم خاضوا دور المجموعات في فوج واحد، استنادا إلى لوائح المنافسة.

مأساة دولي جزائري سابق

مَثُلَ اللاعب الدولي الجزائري السابق وليد مسلوب، الإثنين، أمام القضاء بِبلدية لوريون الفرنسية.

وكان مسلوب يقتني سيارات فاخرة من أحد الأشخاص بِفرنسا، وبِأسعار مغرية (متدنّية)، ثم يُعيد بيعها، في فترة ما بين 2018 و2020. تبيّن بعد تحقيقات الأمن أن البائع (الذي يعرض مركباته على مسلوب) متورّط في تجارة المخدّرات.

ويُفترض أن تُصدر العدالة حكمها النهائي هذا الثلاثاء، كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية. التي أضافت أن وليد مسلوب اعترف بِأنه كان “ساذجا” ولم ينتبه إلى خطورة هذه التجارة.

المونديال للرياضة وفقط

طالبت لجنة تنظيم كأس العالم 2022 بِقطر الشواذ بِعدم رفع الرّايات الخاصة بهم، في ملاعب المونديال أو خارج أسوار المنشآت الرياضية.

وقال المسؤول القطري عبد العزيز عبد الله الأنصاري، إن منافسة كأس العالم تظاهرة لِممارسة لعبة كرة القدم، وليست ساحة لِتمرير رسائل سياسية، أو أمر آخر لا علاقة له بِالرياضة الأكثر شعبية في العالم.

وأضاف في تصريحات إعلامية، إن احترام عادات وتقاليد المجتمع القطري أكثر من واجب.

ويشغل عبد العزيز عبد الله الأنصاري منصب رئيس لجنة أمن مونديال قطر، المُقرّر تنظيمه ما بين الـ 21 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر المقبلَين.