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رياضة

جائزة مالية بِنصف مليار لِاتحاد سوف

علي بهلولي
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جائزة مالية بِنصف مليار لِاتحاد سوف
ح.م

استلمت إدارة نادي اتحاد سوف منحة مالية قيمتها خمسة ملايين دينار، نتيجة صعود فريقها الكروي إلى بطولة القسم الوطني الأوّل.

وكان اتحاد سوف قد تصدّر لائحة ترتيب بطولة القسم الثاني فوج “وسط- شرق”، وهو ما منحه بطاقة الصّعود، ضمن إنجاز تاريخيّ للنادي.

وسلّم الجائزة المالية رفقة الدّرع (كأس فخرية) علي مالك رئيس رابطة كرة القدم لِصنف الهُوّاة، في حفل انُتُظم بِولاية الوادي بِحضور السلطات المحلّية.

ووفقا لِهيئة علي مالك، فإن المنحة ضبطها المكتب التنفيذي قبل انطلاق الموسم، لِكلّ فريق يحصد تأشيرة الالتحاق بِحظيرة النّخبة. ما يعني أن نجم بن عكنون الصّاعد عن فوج “وسط- غرب”، سينال بِدوره مبلغ نصف مليار سنتيم والدّرع.

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