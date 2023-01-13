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رياضة

جائزة مِن “الكاف” لِمريزيق

علي بهلولي
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جائزة مِن “الكاف” لِمريزيق
الأرشيف
حسام الدين مريزيق

أحرز الدولي الجزائري حسام الدين مريزيق سهرة الجمعة جائزة أحسن لاعب، في مباراة المنتخب الوطني المحلّي ومنافسه الليبي.

ومنح المكافأة الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، مُنظِّم البطولة القارّية 2023 للعناصر المحلّية.

وخاض متوّسط الميدان مريزيق كامل أطوار مواجهة ليبيا، وساهم في فوز محلّيي الجزائر بِهدف دون ردّ.

ويرتبط ابن بلدية عين أرنات (ولاية سطيف) والبالغ من العمر 22 سنة مع نادي شباب بلوزداد بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وشارك مريزيق في 11 مباراة أساسيا، من أصل 15 مواجهة لِفريقه الأحمر والأبيض في البطولة الوطنية للموسم الحالي، وسجّل هدفا.

وكان حسام الدين مريزيق قد ساهم في تتويج المنتخب المحلّي الجزائري بِكأس العرب، نسخة قطر 2021. كما حضر بعض تربّصات أكابر “الخضر”، لكنّه لم يلعب أيّ لقاء دوليّ.

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