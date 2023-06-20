جائزتان لـ”الملكة الأخيرة” في مهرجان الفيلم الشرقي في جنيف

قبل بدء جولته السينمائية في الجزائر مطلع الأسبوع

حصل فيلم الملكة الأخيرة على جائزتين، في اختتام فعاليات مهرجان الفيلم الشرقي بجنيف، حيث حصل الفيلم على الجائزة الذهبية لأفضل فيلم، كما حصلت عديلة بن ديمراد على جائزة أفضل ممثلة.

وكان الفيلم قد شارك في قائمة الأفلام الطويلة في منافسة مهرجان الفيلم الشرقي في جنيف، الذي عقدت دورته تحت شعار “الحلم”، بمشاركة 43 فيلمًا من 26 دولة، بما في ذلك 15 فيلمًا طويلًا، و25 فيلمًا قصيرًا، و3 أفلام وثائقية. وقد عرف المهرجان حضور السينما الجزائرية بخمسة أعمال، منها فيلم حورية لمونيا مدور وفيلم “أربع جولات صغيرة ومن ثم يذهبون” للمخرجة سليمة عبادة كما عرف المهرجان أيضا مشاركة عز الدين قصري في فئة البانوراما القصيرة بفضل فيلمه “بوسة”.

هذا، وسيبدأ فيلم الملكة الأخيرة جولته بالجزائر، مطلع الأسبوع المقبل. وهذا، بعد رفع الحظر الرسمي عن الفيلم الذي أسال الكثير من الحبر، وأثار النقاش وحقق أزيد من 50 ألف متفرج، عبر القاعات الفرنسية، بعد شهرين من العروض المتتالية في فرنسا، إضافة إلى جولات في كندا وسويسرا.. كما حاز عدة جوائز دولية بتونس والسعودية وفرنسا وسويسرا. وشهدت أمس قاعة ابن زيدون بالعاصمة العرض الأول للفيلم.

ويعيد العمل الذي وقعه كل من داميان أنوري وعديلة بن ديمراد إلى الواجهة الحقبة العثمانية في الجزائر، ومن خلال قصة سليم التومي وزوجته زفيرة خلال طلب الحماية العثمانية لرد الغزو الإسباني على السواحل الجزائرية في القرن التاسع عشر.