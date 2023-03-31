جائزتان لـ “قادري”
استلم اللاعب الدولي الجزائري عبد القهّار قادري، الجمعة، جائزتَين من لدن إدارة ناديه كورتري البلجيكي.
ويتعلّق الأمر بِجائزة أحسن لاعب في صفوف فريق كورتري لِشهر مارس الحالي، ومكافأة أجمل هدف لِمصلحة النادي ذاته وللفترة نفسها، أمضاه ضد الزائر فريق بروج في البطولة البلجيكية (شريط الفيديو المُدرج أدناه).
وكان صانع الألعاب عبد القهّار قادري قد حضر مواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام النيجر، ودخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 81، من عمر مباراة العودة بِتونس.
𝗞𝗘𝗥𝗘𝗟 𝗩𝗔𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗔𝗡𝗗
Jullie @ago_jobs Kerel van de maand maart: Abdelkahar Kadri. 🔴⚪️
Félicitations, Kadri!👏#AGOKerelVanDeMaand pic.twitter.com/v97XQT8LuL
— KV Kortrijk (@kvkofficieel) March 31, 2023
𝗚𝗢𝗔𝗟 𝗩𝗔𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗔𝗡𝗗
En de prijzen blijven komen! Abdelkahar Kadri maakte jullie @unibetbelgium Goal van de maand tegen Club Brugge in maart. ☄️#UnibetGoalVanDeMaand 🔴⚪️ pic.twitter.com/li22HkMbCq
— KV Kortrijk (@kvkofficieel) March 31, 2023