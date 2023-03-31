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رياضة

جائزتان لـ “قادري”

علي بهلولي
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جائزتان لـ “قادري”
ح.م
عبد القهار قادري

استلم اللاعب الدولي الجزائري عبد القهّار قادري، الجمعة، جائزتَين من لدن إدارة ناديه كورتري البلجيكي.

ويتعلّق الأمر بِجائزة أحسن لاعب في صفوف فريق كورتري لِشهر مارس الحالي، ومكافأة أجمل هدف لِمصلحة النادي ذاته وللفترة نفسها، أمضاه ضد الزائر فريق بروج في البطولة البلجيكية (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وكان صانع الألعاب عبد القهّار قادري قد حضر مواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام النيجر، ودخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 81، من عمر مباراة العودة بِتونس.

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