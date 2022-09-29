جابو يسحب قرعة “شان” الجزائر 2023

يحضر اللاعب الدولي الجزائري السابق عبد المؤمن جابو سهرة السبت المقبل، حفل قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وتسحب “الكاف” القرعةَ بِدار الأوبيرا “بوعلام بسايح” بِالعاصمة، بِحضور رئيس الهيئة باتريس موتسيبي، وشخصيات أخرى رياضية ومن مجالات متباينة.

واستلم جابو دعوة الإفريقي لكرة القدم، رفقة خمسة زملاء لهم من تونس وليبيا والسودان والكونغو الديموقراطية وغانا. يتشرّفون بِسحب قرعة منافسة “الشان” المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023.

وسبق لِمتوسط ميدان هجوم نادي وفاق سطيف المشاركة مع المنتخب الوطني المحلّي في “شان” 2011 بِالسودان، وسجّل هدفَين، وساهم في بلوغ فريق المدرب عبد الحق بن شيخة الدور نصف النهائي، والتموقع رابعا في جدول الترتيب النهائي.