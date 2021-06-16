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الجزائر
حزبه حصد مقعدين في البرلمان

جاب الله: الكثير من اطارات وأنصار حزبنا قاطعوا الانتخابات وهذا مؤسف

الشروق أونلاين
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جاب الله: الكثير من اطارات وأنصار حزبنا قاطعوا الانتخابات وهذا مؤسف

برر رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، الأربعاء، حصيلة حزبه في الانتخابات التشريعية بمقاطعة العديد من أنصار الحزب واطاراته للاستحقاق.

وأكد جاب الله خلال كلمة مباشرة عبر صفحته الرسمية  بموقع “فيسبوك” إن نسبة المقاطعة في الانتخابات التشريعية كبيرة، مؤكدا أن الكثير من المقاطعين هم من أنصار الحزب الذي حصد مقعدين في البرلمان.

كما أوضح أن النتيجة تعود لأسباب داخلية، منها عدم انضباط بعض اطارات الجبهة بقرار مجلس الشورى الوطني ومقاطعتهم الحملة الإنتخابية وحتى التصويت وهذا حسبه مؤسف.

وفي هذا الصدد ،قال المتحدث ذاته أن ما حدث لجبهة العدالة والتنمية لم يتوقعه احد، مؤكدا أن حزبه خاض الحملة الانتخابية بنزاهة.

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