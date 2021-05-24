-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
أكد أن المرحلة الانتقالية ليست في صالح البلاد

جاب الله: مقاطعة الانتخابات لعدة سنوات سابقة لم تنفع

الشروق
  • 182
  • 0
جاب الله: مقاطعة الانتخابات لعدة سنوات سابقة لم تنفع
أرشيف

قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، الإثنين، بالجزائر العاصمة أن الشعب عليه أن يسمع صوته عن طريق الانتخاب الحر والنزيه يوم 12 جوان القادم.

وأوضح جاب الله لدى استضافته بمنتدى جريدة الحوار، أن حزبه يسعى من خلال “طموحه المشروع” وعمله النضالي إلى “السهر على أن تكون مؤسسة السلطة متوفرة على الشرعية ومتمتعة بالقوة والفعالية والمرونة والاستقرار لخدمة الصالح العام ورعاية الحقوق والحريات”.

وحسب المتحدث، فإن مقاطعة الانتخابات لعدة سنوات سابقة “لم تنفع ولم تؤثر على قرارات السلطة، وإنما خدمت النظام الذي كان سائدا أنذاك”، مبرزا أن المشاركة “لا تعني تزكية أي جهة وإنما المشاركة في الفعل السياسي في إطار منهجيات التغيير الصحيحة وفي إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص”.

وتابع قائلا: “سياسة الكرسي الشاغر لا تخدم اليوم ولا تحمي إلا من هم من وراء البحار”، مشيرا إلى أن التوجه نحو “مرحلة انتقالية لن يكون في صالح البلاد”.

ودعا جاب الله السلطة الحالية إلى “ضمان حرية ونزاهة الانتخابات وتمكين الأحزاب والتيارات السياسية من الحصول على رؤية واضحة للوضع في البلاد، ما يمكنهم من بناء تصورات كبرى تبنى عليها الاجتهادات في تحديد المواقف”.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال جاب الله أن تعميم العدل والتنمية الاقتصادية التي توفر الرفاهية في الحياة وتعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من شأنها أن تحول دون تأسيس حركات متمردة على غرار “رشاد” و”الماك” اللتين صنفتا كحركات إرهابية مؤخرا.
س. ع

مقالات ذات صلة
عبد القادر محمدي.. جزائري يبهر العالم المتقدم

عبد القادر محمدي.. جزائري يبهر العالم المتقدم

رسميا.. لوح والسعيد بوتفليقة وحداد أمام محكمة الجنايات

رسميا.. لوح والسعيد بوتفليقة وحداد أمام محكمة الجنايات

بن قرينة: حركة البناء لديها برنامج اقتصادي جديد

بن قرينة: حركة البناء لديها برنامج اقتصادي جديد

بلعيد: بناء جزائر قوية يقع على عاتق كل الجزائريين

بلعيد: بناء جزائر قوية يقع على عاتق كل الجزائريين

إعفاء أطفال التوحد من امتحانات نهاية الطورين الابتدائي والمتوسط

إعفاء أطفال التوحد من امتحانات نهاية الطورين الابتدائي والمتوسط

منحة الـ30 مليونا.. لمن استطاع إليها سبيلا!

منحة الـ30 مليونا.. لمن استطاع إليها سبيلا!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد