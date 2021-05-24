جاب الله: مقاطعة الانتخابات لعدة سنوات سابقة لم تنفع

أكد أن المرحلة الانتقالية ليست في صالح البلاد

قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، الإثنين، بالجزائر العاصمة أن الشعب عليه أن يسمع صوته عن طريق الانتخاب الحر والنزيه يوم 12 جوان القادم.

وأوضح جاب الله لدى استضافته بمنتدى جريدة الحوار، أن حزبه يسعى من خلال “طموحه المشروع” وعمله النضالي إلى “السهر على أن تكون مؤسسة السلطة متوفرة على الشرعية ومتمتعة بالقوة والفعالية والمرونة والاستقرار لخدمة الصالح العام ورعاية الحقوق والحريات”.

وحسب المتحدث، فإن مقاطعة الانتخابات لعدة سنوات سابقة “لم تنفع ولم تؤثر على قرارات السلطة، وإنما خدمت النظام الذي كان سائدا أنذاك”، مبرزا أن المشاركة “لا تعني تزكية أي جهة وإنما المشاركة في الفعل السياسي في إطار منهجيات التغيير الصحيحة وفي إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص”.

وتابع قائلا: “سياسة الكرسي الشاغر لا تخدم اليوم ولا تحمي إلا من هم من وراء البحار”، مشيرا إلى أن التوجه نحو “مرحلة انتقالية لن يكون في صالح البلاد”.

ودعا جاب الله السلطة الحالية إلى “ضمان حرية ونزاهة الانتخابات وتمكين الأحزاب والتيارات السياسية من الحصول على رؤية واضحة للوضع في البلاد، ما يمكنهم من بناء تصورات كبرى تبنى عليها الاجتهادات في تحديد المواقف”.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال جاب الله أن تعميم العدل والتنمية الاقتصادية التي توفر الرفاهية في الحياة وتعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من شأنها أن تحول دون تأسيس حركات متمردة على غرار “رشاد” و”الماك” اللتين صنفتا كحركات إرهابية مؤخرا.

س. ع