جارة القمر ترفض عرض تركي آل الشيخ المغري.. ما قصة الخبر الذي أثار ضجة واسعة؟

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بالحديث عن رفض “جارة القمر”، الفنانة اللبنانية فيروز عرضا مغريا للغناء في السعودية قدمه لها تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.

وقال نشطاء إن الفنانة الراقية، البالغة من العمر 89 عاما رفضت عرض آل الشيخ برغم المبلغ المغري، وذلك بعد سنوات من اعتزالها، خلافا للفنانة نجاة الصغيرة البالغة من العمر 85 عاما، التي تم تكريمها مؤخرا خلال حفل Joy Awards في الرياض، بعد سنوات طويلة من عدم الظهور.

وذهب البعض للقول إن جارة القمر من الداعمين للقضية الفلسطينية وحزب الله ورفضها ما هو إلا دليل على تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع إبادة من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أشادوا بموقفها الرافض للغناء وإخوانها يموتون.

وأشار البعض إلى أن فيروز لم ترفض العرض بإرادتها وإنما بسبب دعوى مرفوعة ضدها منذ سنوات من قبل عائلة الرحباني تمنعها من الغناء، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن من طرف النجمة اللبنانية أو ابنتها ريما، ولا من الجانب السعودي.

وشاركت مئات الصفحات العامة والخاصة الخبر وعلقت عليه بتباين بين الترحيب برفضها والانتقادات لهذا الموقف.

وقالت تقارير إخبارية إن تداول الخبر بدأ في 25 فيفري 2024، من طرف الإعلامي اللبناني بيار أبي صعب على منصة “تيك توك” و”فيسبوك”، والذي نشر فيديو أشار من خلاله إلى تجاهل الإعلام العربي والصحف لموضوع الرفض.

وأشار صعب إلى مقال في مجلة فرنسية تحدثت عن الموضوع، معربا عن تأييده لقرار فيروز، ومشيرا إلى أهمية دور المرأة في الحفاظ على التراث والهوية.

في ذات السياق أشارت مواقع إخبارية إلى أن المقطع الذي تم تداوله للفنانة اللبنانية قديم ويعود إلى تاريخ 2 مارس 2023، إلا أنه تم إعادة نشره ومشاركته مجددا في 25 فيفري2024، مما أدى إلى انتشاره بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الفيديو الذي يتحدث عن دعوة فيروز إلى السعودية يعود إلى بداية عام 2023، حيث ترددت أخبار عن دعوات وإلحاح من هيئة الترفيه لإحياء حفل خاص لها، لكن تكررت الاعتذارات في كل المرات التي تلقت فيها الدعوة.

ولم تشارك فيروز في أي حفل منذ 12 عاما سواء في لبنان أو خارجه، حيث كان آخر ظهور لها على مسرح “بلاتيا” في جونيه بساحل كسروان اللبناني حيث قدمت 4 حفلات.

أما عن آخر ألبوماتها فهو بعنوان “ببالي”، الذي صدر عام 2017، وضم عددا من الأغنيات المعربة والمنقولة من ألحان غربية.