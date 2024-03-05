جارة القمر ترفض عرض تركي آل الشيخ المغري.. ما قصة الخبر الذي أثار ضجة واسعة؟
ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بالحديث عن رفض “جارة القمر”، الفنانة اللبنانية فيروز عرضا مغريا للغناء في السعودية قدمه لها تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.
وقال نشطاء إن الفنانة الراقية، البالغة من العمر 89 عاما رفضت عرض آل الشيخ برغم المبلغ المغري، وذلك بعد سنوات من اعتزالها، خلافا للفنانة نجاة الصغيرة البالغة من العمر 85 عاما، التي تم تكريمها مؤخرا خلال حفل Joy Awards في الرياض، بعد سنوات طويلة من عدم الظهور.
عزة النفس فوق كل شي
فيروز…. رفضت ٥ مليون دولارعرض تركى آل شيخ
وصرحت لقناة اللبنانية
“لاشئ يجبرنى على الظهور وأقارب نجاة الصغيرة هم من أجبروها للظهور للإستفادة بالمال والكل يعلم ذلك ” pic.twitter.com/r3vGQfPzwO
— شيماء حافظ . حساب جديد في حب مصر . رقم 19 تحيا مصر (@tata1927484) March 4, 2024
وذهب البعض للقول إن جارة القمر من الداعمين للقضية الفلسطينية وحزب الله ورفضها ما هو إلا دليل على تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع إبادة من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أشادوا بموقفها الرافض للغناء وإخوانها يموتون.
فيروز ترفضُ الغناءَ في السّعودية
الكبير كبير pic.twitter.com/g5Ghjwj8NP
— Sonia claesson (@sonia_claesson) March 3, 2024
فيروز
ترفض دعوة تركي ال الشيخ للغناء في السعودية.. 🫡
انت بتفكرها نانسي؟ 😌
#جنوب_لبنان#فلسطين#غزة pic.twitter.com/pOQPPIIHBN
— 🔻بنت مخيم 🔻🇵🇸 (@refugee_pal2000) March 3, 2024
وأشار البعض إلى أن فيروز لم ترفض العرض بإرادتها وإنما بسبب دعوى مرفوعة ضدها منذ سنوات من قبل عائلة الرحباني تمنعها من الغناء، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن من طرف النجمة اللبنانية أو ابنتها ريما، ولا من الجانب السعودي.
هذا العنوان الكاذب #فيروز ترفض طلب #تركي_آل_الشيخ
انها أصلا ممنوعه من الغناء بدعوى من ورثه عصابه الرحابنة وكانت الدعوى في أواخر تسعينات القرن الماضي
الجميع هرول لدعوه هيئه ترفيه #السعوديه الذي يقود مرحلتها #تركي_آل_الشيخ للغناء في #الرياض_الان #فيروز لا تستطيع الغناء خوفا من… pic.twitter.com/uuhhuq120o
— محمد الغامدي (@msgalghamdi) March 4, 2024
وشاركت مئات الصفحات العامة والخاصة الخبر وعلقت عليه بتباين بين الترحيب برفضها والانتقادات لهذا الموقف.
وقالت تقارير إخبارية إن تداول الخبر بدأ في 25 فيفري 2024، من طرف الإعلامي اللبناني بيار أبي صعب على منصة “تيك توك” و”فيسبوك”، والذي نشر فيديو أشار من خلاله إلى تجاهل الإعلام العربي والصحف لموضوع الرفض.
وأشار صعب إلى مقال في مجلة فرنسية تحدثت عن الموضوع، معربا عن تأييده لقرار فيروز، ومشيرا إلى أهمية دور المرأة في الحفاظ على التراث والهوية.
في ذات السياق أشارت مواقع إخبارية إلى أن المقطع الذي تم تداوله للفنانة اللبنانية قديم ويعود إلى تاريخ 2 مارس 2023، إلا أنه تم إعادة نشره ومشاركته مجددا في 25 فيفري2024، مما أدى إلى انتشاره بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن الفيديو الذي يتحدث عن دعوة فيروز إلى السعودية يعود إلى بداية عام 2023، حيث ترددت أخبار عن دعوات وإلحاح من هيئة الترفيه لإحياء حفل خاص لها، لكن تكررت الاعتذارات في كل المرات التي تلقت فيها الدعوة.
ولم تشارك فيروز في أي حفل منذ 12 عاما سواء في لبنان أو خارجه، حيث كان آخر ظهور لها على مسرح “بلاتيا” في جونيه بساحل كسروان اللبناني حيث قدمت 4 حفلات.
أما عن آخر ألبوماتها فهو بعنوان “ببالي”، الذي صدر عام 2017، وضم عددا من الأغنيات المعربة والمنقولة من ألحان غربية.