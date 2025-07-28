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“جارة القمر” تُودع ابنها.. فيروز تبكي زياد الرحباني

الشروق أونلاين
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“جارة القمر” تُودع ابنها.. فيروز تبكي زياد الرحباني
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الفنانة اللبنانية في في جنازة ابنها زياد الرحباني

في ظهور نادر جدا، شاركت الفنانة الكبيرة فيروز في مراسم توديع نجلها الأكبر، الموسيقار والفنان زياد الرحباني، الذي توفي السبت الماضي عن عمر ناهز 69 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وشيع لبنان، الاثنين، الموسيقي والمسرحي زياد الرحباني، وتجمع المئات من محبيه في بيروت لمرافقة جثمانه إلى مسقط رأسه في المحيدثة بكفيا، حيث تجرى مراسم الدفن.

وشهدت مراسم التشييع حضور والدته، الفنانة فيروز، وسط حضور جماهيري وإعلامي واسع.

وفي مشهد مؤثر، ظهرت الفنانة الكبيرة فيروز، والدة الفقيد، وهي تشارك في وداع ابنها، حيث بدت عليها علامات الحزن العميق، في ظهور نادر لها في المناسبات العامة. وقد رافقتها شقيقته ريما الرحباني.

وتفاعل مستخدمون لمنصة “إكس”، تويتر سابقا، مع ظهور الفنانة اللبنانية، فيروز، في تأبين نجلها الفنان زياد الرحباني الذي أُعلن عن وفاته السبت.

ويُعتبر الظهور الإعلامي لفيروز، 90 عاما، قليلا نسبيا إذ لا تظهر كثيرا في مقابلات إعلامية، لذلك يُعد أي ظهور لها حدثا مميزا بالنسبة لعشاقها في لبنان والعالم والذين يعتبرونها رمزا للبنان وللفن عموما.

وتوفي زياد الرحباني يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 69 عاماً، بعد صراع مع مرض تليف الكبد.

ويعد زياد الرحباني من أبرز الفنانين اللبنانيين الذين أثروا الساحة الفنية العربية، حيث قدم العديد من المسرحيات الغنائية والمقطوعات الموسيقية التي لا تزال خالدة في الذاكرة الفنية.

وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني نجل فيروز  

ويوم السبت 26 جويلية الجاري، فقدت الساحة الفنية اللبنانية والعربية الفنان اللبناني زياد الرحباني، نجل الفنانة فيروز، عن عمر ناهز 69 عاماً.

ويعد الرحباني من أبرز الفنانين والملحنين والمسرحيين في لبنان، وقد عُرف بموسيقاه الحديثة فيما كان بارزاً جداً على صعيد المسرحيات الناقدة التي وصفت الواقع اللبناني الحزين بأسلوب فكاهي دقيق وساخر.

رغم العزلة الفنية نسبياً في السنوات الأخيرة، ظل محتفظًا بمكانة فنية رفيعة لدى فئة واسعة من الجمهور والمثقفين.

وُلد زياد الرحباني في 1 جانفي 1956، وهو ابن الفنانين فيروز وعاصي الرحباني.

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