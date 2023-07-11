جاريث بيل: لِهذا السبب فضّلتُ اللّغة الإنجليزية على الإسبانية

نفى نجم كرة القدم في بلاد الغال جاريث بيل جهلَه للغة الإسبانية، رغم قضائه ثمانية أعوام في بلد “دون كيخوت دي لا مانشا”.

وارتدى الجناح الوليزي بيل (33 سنة) زيّ نادي ريال مدريد الإسباني ما بين 2013 و2020، ثم ما بين 2021 و2022.

وقال جاريث بيل في أحدث مقابلة صحفية أجراها مع صحيفة “تايمز” البريطانية، إنّه تعلّم اللّغة الإسبانية، لكنّ حين تمثيله لِألوان الرّيال كان يُفضّل التحدّث للإعلام بِالإنجليزية.

وعن سخرية الصّحافة الإسبانية من جاريث بيل، في كونه يتفاداها لِأنه يجهل لغة هذا البلد، أوضح اللاعب الحالي لِنادي لوس أنجلس الأمريكي، أنه يملك شخصية هادئة وتُحبّ العمل وترفض الثرثرة الإعلامية. وهي خاصّية تنزعج منها الصّحافة الإسبانية، التي تتغذّى من نيران الجدل و”تناطح الثيران الهائجة”!

وقال جاريث بيل بِعبارة أدقّ: “كلّ ما رغبت فيه هو مُمارسة كرة القدم وفقط، وبعد نهاية المقابلات أختفي في الظلام”.