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الوزيرة مولوجي تعلن انطلاق سلسلة لقاءات حول قانون الفنان:

“جازية فرقاني” على رأس مجلس الأدب والفنون وتكريم خاص لأوقروت والحاج الغافور

زهية منصر
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“جازية فرقاني” على رأس مجلس الأدب والفنون وتكريم خاص لأوقروت والحاج الغافور
أرشيف
وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، عن انطلاق برمجة سلسلة من اللقاءات التوضيحية عبر الولايات، بغية شرح مخرجات قانون الفنان الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا.. وقالت الدكتورة مولوجي، الإثنين، خلال يوم إعلامي حول القانون بقصر الثقافة، إنها وجهت “عناية” المدراء الولائيين للثقافة والفنون الحاضرين إلى القيام ودون تأخير ببرمجة لقاءات توضيحية حول القانون الأساسي للفنان، على مستوى جميع ولايات الوطن في أقرب الآجال.”
واعتبرت الوزيرة خلال كلمتها بالمناسبة أن صدور قانون الفنان هو “إنجاز تاريخي، بامتياز سيكون من دون شك فاتحة عهد جديد على الساحة الثقافية والفنية الجزائرية”.
واعتبرت مولوجي، في سياق متصل، أن عقد ندوة إعلامية لشرح وتبسيط مخرجات القانون تسعي الوزارة من خلاله إلى “الوفاء لمبدأ التشاركية في صناعة القرار الثقافي، وتثمين المبادرات وإثرائها، وكذا تأكيد المرافقة المستمرة للمبدعين والفنانين الجزائريين في مختلف المجالات”.
وقد شهد اليوم الإعلامي تقديم مجموعة من المداخلات التوضيحية حول القانون، تتعلق بحقوق وواجبات الفنان، الحماية الاجتماعية بطاقة الفنان، المهن الفنية وأحكام الفئات الخاصة” الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأجانب”.
في سياق مغاير، أعلنت وزيرة الثقافة عن تكليف الدكتورة جازية فرقاني بقيادة المجلس الوطني للأدب والفنون خلفا للراحل عبد المالك مرتاض، الذي وافته المنية مؤخرا في انتظار ترسيم القرار بعد أربعينية المرحوم كما تام أيضا اعتماد الدكتور واسيني الأعرج كعضو جديد في المركز وكذا تكريم مجموعة من الفنانين على غرار الحاج الغافور، صالح اوقروت، فضيلة حشماوي، عنتر هلال، الهادي طير، والغازي بوعروج.

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