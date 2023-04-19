“جازي الجزائرية” بمؤشرات خضراء للثلاثي الثاني تواليا

سجلت ارتفاعا في الاستثمارات والمشتركين وتوسيع تغطية الجيل الرابع

أظهرت حصيلة متعامل الهاتف النقال والاتصالات الرقمية، جازي، للربع الأول من السنة الجارية مؤشرات في الخانة الخضراء بعد نحو 9 أشهر من “جزأرتها” وتحولها إلى مؤسسة وطنية مائة بالمائة ويملك الصندوق الوطني غالبية أسهمها.

في هذا السياق، أفاد بيان لـ “جازي” يتعلق بنتائج الثلاثي الأول من 2023، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن المتعامل واصل تحقيق نتائج ايجابية للثلاثي الثاني تواليا، وهي الفترة التي تتزامن مع استحواذ الصندوق الوطني للاستثمار على معظم أسهمه، وتحوله إلى مؤسسة جزائرية مائة بالمائة.

وأوضح البيان أن الاستثمارات فاقت 7.5 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وهو ما يمثل ارتفاعا قدره 98.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات مكنت من توسيع التغطية بالجيل الرابع، التي بلغ معدلها الوطني 80.8 بالمائة، ما مثل تقدما بنحو 7.8 نقاط من سنة إلى أخرى، بالإضافة إلى تحسينها جودة الربط تلبية للاحتياجات المتزايدة للزبائن من الانترنت.

وبلغت مبيعات جازي خلال الربع الأول من 23.9 مليار دينار، مسجلة نموا بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مرجعة ذلك إلى “إستراتيجية تجارية قائمة على مضاعفة الشراكات الإستراتيجية الهادفة إلى توسيع عدد الزبائن من المؤسسات مع المساهمة في إنشاء نظام بيئي من شأنه خلق القيمة المضافة والثروة”.

وبخصوص عدد المشتركين، فقد وصل في نهاية الربع الأول 14.9 مليون، بزيادة سنوية قدرها 3.7 بالمائة، أي أكثر من 500 ألف مشترك جديد مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 10.7 مليار دينار في الربع الأول من العام أي بزيادة 8.3 بالمائة مقارنة بالربع الأول من 2022، كما واصل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك الارتفاع بعدما بلغت نسبته 44.8 بالمائة، أي بزيادة 1.5 نقطة. وختم البيان، بالإشارة إلى أن جازي واصلت التأكيد على بعدها الاجتماعي خلال إطلاقها للسنة الرابعة على التوالي حملة تضامنية تستهدف المحتاجين خلال شهر رمضان الكريم، بالشراكة مع كل من الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر الجزائري.

وكانت جازي قد أعلنت بداية قبل شهرين عن نتائجها المالية للسنة الماضية، والتي سجلت أعلى معدل لها منذ 2017، وهي النتائج التي تأتي في ظل تحول تسيير المتعامل إلى كوادر جزائرية.