جازي تسجل زيادة في الإيرادات وتؤكد نموها في الربع الثالث

3.6 بالمائة نمو في رقم الأعمال على أساس سنوي

سجل متعامل الهاتف النقال والاتصالات الرقمية، جازي، في الربع الثالث، زيادة في نتائجه التشغيلية والمالية وذلك للثلاثي الثاني تواليا، وحققت الشركة رقم أعمال بلغ 23.1 مليار دينار، بنمو قدر بـ 3.6 بالمائة على أساس سنوي.

وأفاد بيان للمتعامل جازي، تلقت الشروق” نسخة منه، أن الشركة حققت شركة في الربع الثالث من عام 2021، حجم مبيعات (رقم أعمال) بلغ 23.1 مليار دينار بزيادة 3.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، رغم سياق اتسم باستمرار الأزمة الصحية وبيئة تنافسية صعبة.

ولفت البيان إلى أن هذه النتائج تحققت بفضل إتباع إستراتيجية تجارية مجزأة، حيث عززت جازي نشاطها الرقمي، وواصلت تطوير تطبيق “جازي” وعززت عروضها الموجهة للشركات.

وعلى إثر نشر هذه البيانات، صرح الرئيس المدير العام ماتيو غالفاني: “لقد كان ربعا قويا للغاية بالنسبة لجازي…عززت الشركة أداءها على جميع الجبهات وأكدت كفاءة نموذج التشغيل الرقمي المتمركز…كانت الاستثمارات في شبكتنا محركا رئيسيا لهذا النمو…وقد ترجم هذا إلى خدمات أفضل لزبائننا وشركائنا وعزز التزامنا بمواصلة بناء النشاطات التجارية الرقمية، والمساهمة في إنشاء بيئة رقمية في الجزائر”.

ووفق البيان فقد استثمرت جازي ما يقرب من 3 مليار دينار خلال الربع الثالث ليصل مجموع استثماراتها 9.8 مليار دينار ت منذ بداية العام، بزيادة سنوية قدرها 21 بالمائة.

ومكنت هذه الاستثمارات من توسيع التغطية بشبكتي الجيلين الثالث والرابع، يضيف البيان ذاته، والتي نمت بنسبة 20 نقطة على أساس سنوي، بالإضافة إلى زيادة قدرة الشبكة، وبالتالي تلبية احتياجات الزبائن المتزايدة باستمرار خاصة من الانترنت.

وحسب البيان فانه على الرغم من هذه الاستثمارات الإضافية البالغة 1.7 مليار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبدون أي استدانة خارجية، فقد أغلقت شركة جازي في 30 سبتمبر حساباتها بتدفق نقدي أعلى بكثير من نفس الفترة من العام الماضي.

في نهاية الربع الثالث، كان لدى جازي 14.1 مليون زبون، بما في ذلك 9.9 مليون زبون انترنت (+ 7.7 بالمائة)، مع 9.8 مليار دينار، وواصلت عائدات الانترنت توجهها التصاعدي، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 18 بالمائة بفضل الزيادة القوية في الاستهلاك، والتي ارتفعت من 4.8 جيغا بايت للزبون في العام الماضي، إلى 6.9 جيغا بايت للزبون هذا العام، بزيادة 42.5 بالمائة.

كما تم تسجيل أكثر من 7.1 مليون مشترك في شبكة الجيل الرابع (+ 29 بالمائة)، بينما ارتفع عدد مستخدمي الهواتف الذكية من الجيل الرابع بنسبة 35 بالمائة (إلى 8.6 مليون) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وبلغ متوسط الإيرادات لكل زبون 545 دينارا، وهو اتجاه تصاعدي بنسبة 4.1 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 10.8 مليار دينار في الربع الثالث بزيادة 6.5 بالمائة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، وهي مؤشرات تعكس أداء الشركة الجيد، سواء من حيث نمو الإيرادات أو من حيث الصرامة في ضبط نفقات التشغيل.

وختم البيان بالإشارة إلى أن “جازي” لم تتخلف عن دورها المعتاد كشركة مواطنة، من خلال مشاركتها خلال الربع الثالث من العام الجاري في الحملة الوطنية للتضامن مع الولايات المتضررة من الحرائق.