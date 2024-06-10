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الجزائر

“جازي” تضع حيز الخدمة أول برج اتصالات مصنوع محليا

ق. و
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“جازي” تضع حيز الخدمة أول برج اتصالات مصنوع محليا
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قامت شركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر” “جازي” بوضع حيز الخدمة أول برج اتصالات تم تصميمه وتصنيعه محليا، من طرف الشركة الوطنية للأنابيب وتحويل المنتجات المسطحة “أنابيب”، وهذا بمنطقة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، حسب ما أفاد به الاثنين بيان لشركة الاتصالات.
وقالت “جازي” في بيانها، أن تدشين هذا البرج الجديد الذي صمّم وصنع خصيصا لها وفقا “لأعلى معايير الجودة”، يؤكد “التزامها بتشجيع ودعم الصناعة الوطنية”، حيث يبرز “خبرة شركة أنابيب وقدراتها التقنية في تصميم وبناء هياكل الاتصالات الحيوية”.
وبفضل الاستثمار في الإنتاج المحلي، “تعزز “جازي” مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتدعّم التوظيف وتنمية المهارات والكفاءات الجزائرية”، حسب البيان.
كما يعزز هذا التعاون مع “جازي” مكانة “أنابيب” “كفاعل رئيسي في صناعة البنية التحتية للاتصالات في الجزائر”، وفقا لذات المصدر.

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