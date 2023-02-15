“جازي” في نسختها الجزائرية تحقق أعلى مداخيل منذ 2017

93 مليار دينار إيرادات و600 ألف مشترك جديد

أعلن متعامل الهاتف النقال والاتصالات الرقمية “جازي”، عن نتائجه المالية للمرة الأولى منذ تحوله إلى شركة جزائرية مائة بالمائة في إطار عملية استحواذ الصندوق الوطني للاستثمار على أغلبية أسهمه، والتي أظهرت أعلى نسبة مداخيل منذ الربع الأخير من عام 2017، كما ارتفعت الاستثمارات خلال السنة الماضية.

في هذا السياق، أفاد بيان للمتعامل جازي، تلقت “الشروق” نسخة منه، أنها حققت خلال الربع الرابع من عام 2022 رقم أعمال قدره 24.3 مليار دينار، مسجلا نموا جد معتبر بنسبة 6.5 بالمائة مقارنة بنفس الربع من السنة الماضية، وبزيادة استثنائية بنسبة 2.6 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من نفس العام على الرغم من أن فترة الربع الأخير تكون في العادة ذات موسمية منخفضة.

وأشار البيان ذاته إلى أن حجم المداخيل السنوية بلغ 93.5 مليار دينار، أي بزيادة 5.2 بالمائة مقارنة بعام 2021، وهذا بفضل نمو قاعدة الزبائن بما يقرب من 600 ألف مشترك، مما يعكس جاذبية العروض المقترحة على الزبائن.

كما أدى تسريع عملية توسيع الشبكة وتحسينها، خاصة منذ تعيين مجلس الإدارة والفريق المسير الجديديْن في شهر أوت الفارط، إلى تحسين جودة الشبكة وسرعة الإنترنت بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجم الاستثمارات عام 2022، أزيد من 18 مليار دينار أي بزيادة 28 بالمائة مقارنة بعام 2021.

وبهذه المناسبة، صرح محي الدين علوش، المدير العام بالنيابة للمتعامل، بالقول “لقد حققنا أداء ممتازا في عام 2022، لاسيما بعد شراء الصندوق الوطني للاستثمار لأغلبية أسهم الشركة”.

وأضاف “لقد نجحنا في تعزيز استقرار الشركة وبعثنا فيها روحا جديدة كان لها أثر فوري على نتائج الربع الرابع من العام. نحن نعمل على تنفيذ الإستراتيجية التي سطرها الصندوق الوطني للاستثمار التي تهدف إلى تحسين تغطية الشبكة بشكل كبير وتعزيز وجودنا التجاري، مع الاستمرار في تحديث حلولنا التكنولوجية”.

وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والمؤونات (EBITDA) 42 مليار دينار، وفق بيات جازي، أي بزيادة 7.4 بالمائة مقارنة بعام 2021، في حين بلغ هامش الأرباح نسبة 45 بالمائة، أي بزيادة نقطة كاملة مقارنة بعام 2021، بما يدل على أن الشركة تتحكم بشكل فعال على تكاليف التشغيل.

ولفت البيان إلى أن جازي لم يتخل عن دوره كشركة مواطنة من خلال المساهمة السنوية في جهود التضامن الوطني خاصة خلال شهر رمضان وتوزيع أكثر من 10 آلاف قفة لفائدة الأسر المحتاجة عبر التراب الوطني، إضافة لإطلاق الحملة الرقمية “المشي من أجل المدرسة”، والتي سمحت بتزويد 12 ألف تلميذ بحقائب وأدوات مدرسية في مختلف مناطق الوطن.

وختم البيان بالإشارة إلى أن جازي بصفته متعاملا اقتصاديا عموميا سيواصل الالتزام بوتيرة الاستثمار في 2023 من أجل توسيع تغطية الشبكة وتحسين جودة الخدمة، لاسيما في منا طق الظل.