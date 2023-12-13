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رياضة

جاسوس في الملاهي اللّيلية ومواقع التواصل

الشروق الرياضي
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جاسوس في الملاهي اللّيلية ومواقع التواصل

استعان التقني الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بـ “جاسوس”، يُراقب سرّا لاعبي الفريق.

وكان المدرب إنريكي قد استهلّ مهامه في “البي آس جي”، مطلع شهر جويلية الماضي.

وطلب المدرب إنريكي من هذا المُوظَّف، تتّبع تنقّلات اللاعبين إلى الملاهي اللّيلية أثناء أوقات الفراغ. وأيضا مراقبة منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. استنادا إلى تقرير بِهذا الشّأن نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الأربعاء.

ويعلم المدرب لويس إنريكي جيّدا أن “حماقات” اللاعبين بعيدا عن الحقل الكروي، أو في العالم الافتراضي، تُؤثّر سلبا على الأداء فوق المستطيل الأخضر.

ويضمّ فريق باريس سان جيرمان في صفوفه عددا من اللاعبين المشهورين بـ “حماقاتهم” خارج أسوار ملعب “حظيرة الأمراء”، على غرار المهاجم كيليان مبابي، والمدافع المغربي أشرف حكيمي (مُتورّط في فضيحة اغتصاب).

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