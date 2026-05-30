جامعة التكوين المتواصل تفتح باب التسجيلات

أعلنت جامعة التكوين المتواصل في بيان لها اليوم السبت، 30 ماي، عن فتح منصة التسجيلات الأولية لشهادات الليسانس والماستر.

وتخص التسجيلات حملة البكالوريا النظامية للطور الاول وحملة الليسانس وشهادة مهندس دولة في بعض التخصصات الاخرى للراغبين بالتسجيل في طور الماستر.

كما يمكن لخرجي جامعة التكوين المتواصل للثلاث دفعات السابقة التسجيل إذا أرادوا الترشح لاستئناف الدراسة في طور الماستر.

الجامعة أشارت إلى أنه لا يسمح الا بتسجيل بيداغوجي واحد في الموسم الجامعي سواء في جامعة التكوين المتواصل او غيرها من الجامعات وفي طور واحد فقط إما ليسانس او الماستر.

وتظل التسجيلات متاحة حتى منتصف ليلة 13 جوان .2026