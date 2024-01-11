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جامعة الجزائر: خط هاتفي لرصد انشغالات الطلبة الفلسطينيين

الشروق أونلاين
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جامعة الجزائر: خط هاتفي لرصد انشغالات الطلبة الفلسطينيين

أعلن رئيس جامعة الجزائر 1 “بن يوسف بن خدة”، فارس مختاري، أنه تم وضع خط هاتفي تحت تصرف الطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون بكلياتها وذلك بهدف “رصد انشغالاتهم والتكفل بها”.

وأكد مختاري أن “جامعة الجزائر 1 ستضع مساء الخميس خطا هاتفيا وبريدا إلكترونيا مخصصان للطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون في الكليات ال5 التابعة لجامعة الجزائر من أجل التواصل معهم والاستماع إليهم ورصد انشغالاتهم ومعالجتها”, وذلك — مثلما أشار إليه– “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, وتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي”.

وكشف ذات المسؤول بالمناسبة، أنه أعطى تعليمات لكافة عمداء كليات جامعة الجزائر 1 من أجل “تعزيز المرافقة البيداغوجية والاجتماعية للطلبة الفلسطينيين لأنهم اليوم في حاجة ماسة إليها بسبب ما يتعرض له شعبهم وعائلاتهم من إبادة وحشية يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل الذي داس على كل مبادئ ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وذكر مختاري في ذات السياق, بأن جامعة الجزائر 1 وقعت قبل بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة اتفاقية شراكة مع جامعة الأقصى بقطاع غزة.

وفي ختام هذا اللقاء, جدد الطلبة الفلسطينيون شكرهم لرئيس الجمهورية “نظير دعمه المطلق للقضية الفلسطينية وجعلها من أولويات نشاط الدبلوماسية الجزائرية في كافة المحافل الدولية, لاسيما مجلس الأمن للأمم المتحدة”, كما جددوا إشادتهم “بحرصه على توفير كل ظروف لراحتهم”.

كما نوهوا بتضامن الأسرة الجامعية الجزائرية من أساتذة وطلبة معهم في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بسبب القصف والتقتيل الجماعي الذي يمارسه الكيان الصهيوني الغاشم.

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