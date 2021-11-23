جامعة الجزائر3 تناقش موضوع الخصوصية في تطبيقات وسائط التواصل الاجتماعي

احتضن مخبر بحث حقوق الانسان بجامعة الجزائر 03، الثلاثاء، ملتقى وطني حول الخصوصية في تطبيقات وسائط التواصل الاجتماعي.

نظمت فرقة بحث الإعلام وحقوق الإنسان بجامعة الجزائر 03 ببن عكنون الملتقى الوطني حول الخصوصية في تطبيقات وسائط التواصل الاجتماعي.

وناقش المتدخلون موضوعات تتعلق بمفهوم الخصوصية في وسائط الواصل الاجتماعي، والأمن المعلوماتي، وتشريعات حماية حق الخصوصية، ومدى فعالية تطبيقات الحماية التي تعرضها مختلف الشركات التي تهتم بالأمن المعلوماتي.

وتناول الملتقى إشكالية كيفية حماية المستخدمين من اختراق خصوصياتهم سواء عبر القرصنة أو إستغلال البيانات من طرف من لهم القدرة على ولوج قواعد بيانات هذه الشبكات، وكذا توعيتهم بمخاطر بعض الألعاب الترفيهية التي يبدو ظاهرها مسليا لكن في الحقيقة هي طريقة لجمع بيانات أكثر عن المستهدف منها.