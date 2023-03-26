جامعة الدول العربية تكشف عن موعد ومكان انعقاد القمة المقبلة

أعلنت جامعة الدول العربية عن موعد انعقاد قمتها المقبلة والتي ستحتضنها المملكة العربية السعودية بتاريخ 19 ماي المقبل.

وحسب بيان للجامعة، فقد صرح حسام زكي الأمين العام المساعد أنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الـ32 بالمملكة العربية السعودية في 19 ماي المقبل.

وأوضح أن ذلك جاء عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية التي رحبت بعقد القمة في التاريخ المشار إليه.

وأضاف الامين العام المساعد أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية علي مستوى كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها على مدار خمسة أيام.

تجدر الإشارة الى أن سنة 2023 ستشهد أيضا انعقاد كل من قمة عربية تنموية في موريتانيا والقمة العربية الافريقية في المملكة العربية السعودية.