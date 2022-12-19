جامعة باب الزوار والمدرسة العليا للإعلام الآلي تفتكان جوائز التحدي

نهائي مسابقة عطلة الصيف من جازي

حازت المدرسة العليا للإعلام الآلي على الجائزة الأولى عن نادي “أتيك” والثالثة عن نادي “شيلماتز”، في الدور النهائي من النسخة الثانية من تحدي العطلة الصيفية المنظم من طرف متعامل الهاتف النقال “جازي”، عن مشروعي “ميتافيرسيتي”، وهو تطبيق يمثل مدينة افتراضية مخصّصة للطلاب الجزائريين، ويمكن الدخول إليها عبر الهاتف الذكي، و”لايفرسيتي”، وهو تطبيق يمثل “أقسام الدراسة المباشرة” ، الذي يسمح للطلاب بمراجعة دروسهم في أقسام افتراضية، حسب بيان تحوز “الشروق” نسخة منه.

كما افتكت جامعة باب الزوار المرتبة الثانية، تحصل عليها نادي “ميكرو كلوب”، عن مشروع “الونو” الذي يمثل تطبيقًا متعدد الوظائف يجمع بين الأدوات المختلفة التي من شأنها تسهيل حياة الطلاب، بما في ذلك جداول توقيت المواصلات والأخبار والأحداث بالإضافة إلى إدارة المعلومات والأنظمة المتعلقة بـتنظيم المراجعات وتحسينها.

وقالت فهيمة حميدي، رئيسة الاتصال المؤسساتي في جازي، أن المسابقة تهدف إلى توظيف الذكاء الجماعي لصالح الابتكار، وتشجيع الشباب على تسخير التكنولوجيا لمصلحة ورفاهية المواطنين، ضاربة موعدا آخر في نسخة التحدي الثالثة في صيف 2023 بمشاركة الحاضنة التكنولوجية “انكوب مي”.