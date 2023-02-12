جامعة باتنة تحتضن ملتقى دوليا حول فوضى صناعة المحتوى

احتضن قسم علوم الإعلام والإتصال بجامعة باتنة ملتقى علميا دوليا حول المؤثرون وفوضى صناعة المحتوى في البيئة الرقمية.

وقام بتنظيم الملتقى الذي كان بعنوان “المؤثرون وفوضى صناعة المحتوى في البيئة الرقمية مقاربة نقدية للسياقات والمفاعيل” فرقة بحث المحتوى الرقمي في الجزائر.

الملتقى الذي عُقد على منصة “زوم” يومي 8 و9 فيفري 2023، شهد مشاركة من جامعات جزائرية مختلفة ومشاركات من الأردن، فلسطين، لبنان، تونس، سوريا، تركيا، ماليزيا، النمسا.

وقُسمت مداخلات الملتقى الذي دام يومين ضمن محاور أساسية لتفكيك الظاهرة وفهمها، تقدمها محور فهم ودراسة المؤثر وصانع المحتوى قراءة في المناهج والنظريات والذي قدم فيه المتدخلون قاعدة معرفية لدراسة المؤثر وصانع المحتوى بهدف توجيه الدراسات المستقبلية.

أما المحور الثاني فكان ضمن جلسة ثنائية اللغة شهدت مشاركات من الجزائر ماليزيا وتركيا قدم فيها الباحثون توصيفا للمشهد الرقمي بعامة وعلاقته بالظروف التي مرت بها البشرية مؤخرا تحديدا جائحة كورونا .

وتناول المحور الثالث المحتوى الرقمي وأخلاقياته سواء ما يتعلق بما يعرف بالتريند أو علاقة المحتوى الرقمي وأخلاقياته بالتسويق، المرأة، الطفل، المصداقية، الخصوصية وغيرها.

أما مداخلات اليوم الثاني فتوزعت على محورين أساسيين الأول حول انعكاسات وتأثيرات المحتوى الرقمي على جوانب مختلفة. وتناول المحور الأخير مجموعة من النماذج الخاصة بصناعة المحتوى في مجالات متنوعة التعليم، السياحة، الدعوة، المجال الطبي، وغيرها.

وخرج الملتقى من خلال المداخلات المتنوعة وتجارب صناعة المحتوى في بلدان مختلفة قدمها المشاركون. بجملة من التوصيات.