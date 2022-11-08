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الجزائر
تم تنظيمها من قبل شعبة علوم الاعلام والاتصال

جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف تعلن عن الفائزين في مسابقة أحسن عمل إعلامي حول القمة

إلهام بوثلجي
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جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف تعلن عن الفائزين في مسابقة أحسن عمل إعلامي حول القمة
ح.م

احتضنت كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الثلاثاء ،مسابقة للطلبة حول أحسن تغطية إعلامية للقمة العربية.
وبعد التصفيات وتقديم العروض في الطبعة الواحدة والثلاثين لأحسن تغطية للقمة العربية، تم اختيار ثلاثة فائزين، وهم على التوالي الطالبة فقيري نُسيبة التي حازت على الجائزة الأولى، يليها الطالب أعمر عمر، وفي المرتبة الثالثة الطالبة لعيرج لعمارية .
وتم تنظيم المسابقة من قبل شعبة علوم الاعلام والاتصال تحت إشراف الدكتور محمد جعرير عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، فيما تولى رئاسة المسابقة الأستاذ عبد السلام عيشوني، وترأس لجنة التحكيم الدكتور يسيري صيشي، أما اللجنة التنظيمية فالمسؤول عنها كان الدكتور شايب الطيب، حيث تهدف إلى تشجيع الطلبة للاهتمام بقطاع الإعلام والاتصال والصحافة عموما، مع تحفيزهم على تطبيق ميدان الإعلام أداءً وفهما، وإذكاء روح التنافس بينهم، بالإضافة إلى اكتشاف وتشجيع المواهب المتميزة.

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