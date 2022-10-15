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الجزائر
حسب تصنيف تايمز

جامعة سطيف ضمن أحسن 500 جامعة في العالم

الشروق أونلاين
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جامعة سطيف ضمن أحسن 500 جامعة في العالم

صنفت مؤسسة “تايمز هاير ايديكايشن” جامعة فرحات عباس بسطيف ضمن أحسن 500 جامعة في العالم، في التصنيف المرجعي للجامعات في طبعته لسنة 2023، لتسجل جامعة سطيف تقدما كبيرا في هذا التصنيف العالمي الذي يشمل 1799 جامعة عبر مختلف دول العالم.

وقد أدرجت جامعة فرحات عباس لأول مرة في الفئة التي تضم أفضل 500 جامعة، بعد ما كانت العام الماضي في القائمة المرتبة بين 501 و600 أفضل جامعة. مع تسجيل تقدم ملحوظ في هذا التصنيف العالمي، حيث تمكنت هذه الجامعة من التقدم بـ400 مرتبة خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وبهذا الترتيب تحتل جامعة سطيف المرتبة الأولى على المستوى الوطني، وهي في ريادة الجامعات المغاربية.

وتم تصنيف جامعة 8 ماي 45 بقالمة ثاني أفضل جامعة جزائرية، بإدراجها ضمن أحسن 1500 جامعة عبر العالم رفقة جامعة وهران 1، ثم جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان وجامعة باجي مختار بعنابة وجامعة بجاية وهي الجامعات التي صنفت خارج أفضل 1500 جامعة في العالم. وأما عربيا فقد عادت المرتبة الأولى الى جامعة الملك عبد العزيز السعودية باحتلالها المرتبة 101 عالميا.

وإذا كانت جامعة أوكسفورد البريطانية تحتل المرتبة الأول عالميا، فإن الجامعات الأمريكية تبقى تسيطر على هذا التصنيف العالمي بإحصاء 7 جامعات أمريكية ضمن العشر الأوائل في العالم، وتتقدمهم جامعة هارفارد التي جاءت في المرتبة الثانية.

ويستند هذا التصنيف الذي شمل 1799 جامعة عبر 104 بلد إلى 13 مؤشرا، منها أداء الجامعة في مجالات التعليم والبحث ونقل المعرفة والآفاق الدولية، بالإضافة إلى الاستشهاد بالبحوث التي نشرت في الدوريات العلمية المعترف بها دوليا.

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