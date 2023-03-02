-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

جامعة قطر تعرض إنجاز الجزائري هشام حمودي

الشروق أونلاين
  • 273
  • 0
جامعة قطر تعرض إنجاز الجزائري هشام حمودي

عرضت جامعة حمد بن خليفة القطرية أول نهج لطباعة ثلاثية الأبعاد “ذاتية التجميع الجزيئي” في العالم، والتي ابتكرها الجزائري هشام حمودي.

وبحسب ما أفاد موقع قناة الجزيرة فقد نجح فريق بحثي من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، في ابتكار أول تقنية لطباعة جزيئية ثلاثية الأبعاد ذاتية التجميع في العالم، بالتعاون مع معهد ماساتشوستس وقيادة الدكتور هشام حمودي.

وتمكنت جامعة (حمد بن خليفة) من تحقيق إنجاز علمي وُصف بأنه فريد، وأعلنت الجامعة في بيان أن الأسلوب المُبتكر يعد أول نهج لطباعة ثلاثية الأبعاد تعتمد على التجميع الذاتي الجزيئي في العالم.

وتدمج التقنية بين مفهوم التجميع الذاتي الجزيئي (التنظيم التلقائي للجزيئات العضوية) وتكنولوجيا التصنيع المضافة، وذلك لإنتاج نوع جديد من المواد المعدنية العضوية أو الهجينة ذات الخصائص الفريدة، بحسب البيان.

ويمهد هذا الإنجاز الطريق لتطوير أجهزة وأنظمة جديدة ذات وظائف متقدمة ومعززة على غرار بدء سلسلة جديدة من الإلكترونيات وجيل جديد من أجهزة الاستشعار والخلايا الشمسية.

ويساعد التطور في الطباعة الثلاثية الأبعاد على التقدم في المجالات الطبية وخاصة تصوير الأمراض وتجسيم الأعضاء المصابة ودقة تشخيص الأمراض الخطيرة وغيرها.

تطوير التكنولوجيا

ومن خلال التعاون البحثي مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تسعى جامعة حمد بن خليفة إلى تطوير نظام شامل لتعزيز وتطوير هذه التكنولوجيا لنشرها في الأسواق العالمية.

وأشار بيان الجامعة إلى أن الابتكار التكنولوجي الجديد قد حصل بالفعل على براءات اختراع مختلفة واعترفت به هيئة البحوث الأسترالية (CSIRO) بصفتها الأولى عالميًّا في تطوير تقنية التجميع الذاتي الجزيئي للطباعة الثلاثية الأبعاد.

من جانبه قال الدكتور رشيد زافو مدير التخطيط والبحوث بمكتب نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة للأبحاث المشرف على هذا الإنجاز “إن التجميع الذاتي الجزيئي في الطباعة الثلاثية الأبعاد يعد نهجًا فريدًا يفتح آفاقًا جديدة في هذا المجال لبناء نظام واسع النطاق يمكن استخدامه في الحياة العملية”.

وقد اجتاز هذا النهج البحثي المبتكر للطباعة الثلاثية الأبعاد المعايير المطلوبة في إطار برنامج المنح البحثية المتخصصة، الذي يشرف عليه مكتب نائب رئيس الجامعة للبحوث.

جدير بالذكر، أن الدكتور هشام حمودي مؤسس برنامج بحوث التكنولوجيا الإحلالية بجامعة حمد بن خليفة خريج جامعة باتنة في الجزائر، وحائز على شهادة دكتوراه في الكيمياء من جامعة باريس.

وقد عمل الدكتور هشام حمودي، في مختبرات وجامعات عديدة بالعالم في اليابان وألمانيا، وهو يشغل منصب كبير باحثين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة منذ عام 2015.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله الخبير الهولندي بشأن حدوث زلزال بدولة عربية!

هذا ما قاله الخبير الهولندي بشأن حدوث زلزال بدولة عربية!

حملة غربية لحظر تطبيق تيك توك الصيني لأسباب أمنية

حملة غربية لحظر تطبيق تيك توك الصيني لأسباب أمنية

ماذا تعرف عن استمطار السحب لمواجهة الجفاف؟

ماذا تعرف عن استمطار السحب لمواجهة الجفاف؟

عقوبة غير متوقعة من الملك تشارلز لهاري وميغان بسبب مذكرات الأمير

عقوبة غير متوقعة من الملك تشارلز لهاري وميغان بسبب مذكرات الأمير

عطل فني مفاجىء يصيب منصة تويتر

عطل فني مفاجىء يصيب منصة تويتر

صورة قديمة لمهاجرين يقتلون القطط بتونس تحدث جدلا

صورة قديمة لمهاجرين يقتلون القطط بتونس تحدث جدلا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد